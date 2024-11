Din ce motiv va fi iluminată în albastru, azi, clădirea Primăriei Constanța. Ce spun autorităţile locale

În fiecare an, la 12 noiembrie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei. Cu această ocazie, clădirea Primăriei Constanța va fi iluminată în această seară în albastru, culoarea simbol a luptei împotriva acestei boli, considerată unul dintre „cei mai infecțioși ucigași” din lume. În acest fel, municipalitatea se alătură în acest an campaniei mondiale de conștientizare a pneumoniei „Pneumolight”. În cadrul acestui proiect, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la pneumonie, în fiecare an se organizează o Conferință globală și, la fiecare doi ani, clădiri reprezentative din întreaga lume sunt iluminate în albastru.