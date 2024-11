Din ciclul "Nesimțiții de lângă noi". Cartierul Energia nu e lada de gunoi a orașului

Constănțenii care locuiesc în proximitatea Cimitirului Municipal simt că au ajuns la capătul răbdării și spun că s-au săturat de gunoaiele unora. Deseori, din lene sau comoditate, unii vecini și-au făcut obiceiul să arunce pe unde au chef diferite obiecte de uz casnic, care nu le mai sunt de folos, rezultând astfel un tablou care numai a civilizație nu arată. „Probabil că este mai lejer să faci câțiva pași de la ieșirea din scară și să-ți arunci mizeriile, decât să mai mergi puțin până după bloc, unde găsești un tomberon. Doar suntem români, nu? Nu ne deranjează dacă ni se spune că suntem nesimțiți sau needucați. Noi să fim sănătoși, nu?”, ne-a mărturisit Sonia G.











„Pentru unii cetăţeni, noţiunea de bun simț este egală cu zero. Unora nu le pasă de nimeni și nimic. Aruncă pe unde vor resturi menajere, obiecte de mobilier de care nu mai au nevoie şi multe altele. În plus, pe saltelele aruncate pe spațiul verde se aciuează tot felul de boschetari. Vin, fumează, ard cartoane și ce se mai poate, pentru a se încălzi. Am tot sperat ca aceste obiecte, pe care alții au preferat să le arunce acolo, să fie ridicate de cineva, dar au trecut mai bine de doi ani și tot acolo au rămas. Nemișcate… E bine că parcă am mai scăpat de câinii fără stăpân. Este inadmisibil așa ceva”, a adăugat Mariana T.



Singurul lucru bun este că nu mai sunt sticle aruncate pe jos. „Pe astea le adună reciclatorii, care fac chiar și câteva ture pe zi pentru a le strânge”, a spus Gheorghe C.











Pe scurt, locuitorii blocurilor din această zonă nu mai vor mizerii, gunoaie. Tot ce își doresc este să aibă, și ei, un cartier curat, iar cei care confundă spațiul verde cu coșurile de gunoi să fie sancționați în vreun fel, pentru a nu mai repeta această greșeală. Oamenii spun că nu sunt de acord ca zona în care locuiesc să devină un focar de infecție. „Când prin cartier ajung oamenii străzii, se simte un miros atât de puternic, încât nu știi cum să te îndepărtezi mai repede. Este îngrozitor să te apropii. Este insuportabil. Dacă mai ies cu copilul afară, mi-e greață să mai stau”, a spus, la rândul său, Antonia H.





Ne-au atras atenția zilele trecute, după cum se poate observa și din foto, saltelele lăsate pe spațiul verde, care erau folosite de oamenii străzii, pe post de pat.