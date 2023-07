DSVSA: Situația Pestei Porcine Africane în județul Constanța

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploataţiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre situația referitoare la pesta porcină africană în județul Constanța.DSVSA Constanța a desfășurat în mod susținut o campanie de informare a populației asupra modului de prevenire a răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA) atât prin intermediul primăriilor cât și în mod direct prin consilierea proprietarilor de către medicii veterinari de liberă practică și medicii veterinari oficiali.Au fost de asemenea distribuite materiale informative (postere, flyere) fiecărei primării cu recomandările European Food Safety Authority ce vizează recunoașterea timpurie a semnelor bolii, anunțarea de urgență a eventualelor simptome medicului veterinar oficial dar și măsurile de prevenire ce trebuie luate la nivelul fiecărei gospodării.Județul Constanța se confruntă cu reapariția în gospodăriile populației a PPA, boală virală pentru care nu există tratament, unica soluție pentru limitarea răspândirii acesteia fiind respectarea măsurilor de biosecuritate, a legislației sanitar veterinare si pentru siguranța alimentelor cu privire la comerțul suinelor și la comercializarea carcaselor de porc si a produselor din carne de porc.În prezent în județul Constanța evoluează 7 focare de pestă porcină africană: 2 focare Dunărea ( Seimeni), 3 focare Topalu,1 focar Ciobanu, 1 focar Capidava, care au fost gestionate din punct de vedere sanitar veterinar iar în localitatea Topalu s-a aplicat măsura excepțională de ucidere preventivă a tuturor suinelor aprobată prin Decizia CLBC nr. 3 /25.07.2023.În data de 26.07.2023 în județul Constanța, s-a confirmat pesta porcină africană, in localitatea Dunărea, comuna Seimeni, exploatație non-profesională, acest focar este inclus in lista celor enumerate anterior.S-a dispus declararea oficială a focarului de boală și uciderea imediată a suinelor din exploatație. Echipa de medici veterinari oficiali împreună cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit continuă ancheta epidemiologică pentru a clarifica modul în care s-a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane în exploatație și s-au asigurat de aplicarea urgentă a măsurilor de ecarisare a cadavrelor prin îngropare într-un loc avizat.Pe lângă uciderea suinelor din focar și ecarisarea cadavrelor, Planul de măsuri prevede următoarele aspecte :- Instituirea Zonei de protecție de 3 km în jurul focarului cu coordonatele geografice de latitudine 44,436344 și longitudine 28.120761, reprezentând localitatea Dunărea;- Instituirea Zonei de supraveghere de 10 km în jurul focarului care cuprinde următoarele localități: Seimeni, Seimenii Mici, Siliștea,Țepeș Vodă, Capidava, Băltăgești.- Catagrafia tuturor suinelor din zona de protectie și supraveghere în conf. cu Art 26, alin. 1, 2, din Reg. Delegat (UE) 687/2020.- Montarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecţie la intrările în exploataţie, precum şi la clădirile ce adăpostesc porci.- Interzicerea unor activități, inclusiv a circulației, în ceea ce privește animalele, produsele și alte materiale în interiorul, dispre sau spre zona de protecție conf. Reg. Delegat (UE) 687/2020, Art. 27 pe o durata de 15 zile.- Toți porcii domestici din gospodăriile aflate in zona de restricție se vor tine închiși in exploatații (in spații ingrădite);- Se asigură biosecuritatea exploatației în condițiile prevăzute de Ord. ANSVSA nr. 20/2018, conform cărora proprietarii de animale trebuie să asigure deţinerea suinelor în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi;- În zona de restricție nici un porc nu intră sau părăsește exploatația;- Toate persoanele care intră sau ies din exploatație trebuie să respecte măsurile de igienă corespunzătoare necesare pentru a reduce riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane;- Anunțarea primăriilor locale din zona de restricție pe o raza de 10 km in jurul focarului PPA confirmat în vederea interzicerii mișcărilor de animale;- Actualizarea registrelor agricole conform H.G. nr. 218/2015.- Informarea și educarea crescătorilor sau deținătorilor de animale cu privire la efectuarea unei inspecții clinice pasive suinelor pe care le dețin, si obligativitatea anunțării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor medicului veterinar de libera practică împuternicit ori medicului veterinar oficial;- Ieșirea animalelor domestice receptive din zona de restricție este interzisa cu excepția porcilor destinați abatorizării si a celor care au obținut aprobarea autorităților veterinare locale;- În vederea informării cetăţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei porcine pe teritoriul unei localităţi, Primăriile și Consiliile locale pot emite dispoziții de înștiinţare și informare a cetăţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii.- Interzicerea aglomerărilor de animale din toate speciile și/sau târguri de animale;- Toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie de îndată declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic.- Evaluarea numărului și arealurilor de viață a mistreților din zona de restricție delimitată.- Măsurile stabilite nu se vor ridica până când nu a fost exclusă oficial prezenţa Pestei Porcine Africane.Măsurile aplicate în focarul de boală confirmat se realizează în conformitate cu legislația specifică, respectiv Regulamentul (UE) 429/2016, Reg. (UE) 594/2023 și Regulamentul delegat (UE) 687/2020.Totodată DSVSA Constanța vă informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de reapariție a Pestei Porcine Africane, în acest caz proprietarii de animale putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.Puteţi obţine informaţii suplimentare privind Pesta Porcină Africană accesând link-ul: http://constanta.dsvsa.ro/comunicare/campanii-de-informare/