Economii pentru petreceri. La cât mai ajunge darul de nuntă în 2024

La începerea noului an, tinerii se pregătesc de căsătorie. Primele luni trec repede, iar sezonul nunților va ajunge mai repede decât ne așteptăm. Românii trebuie să facă economii serioase dacă au multe evenimente în acest an, pentru că darurile de nuntă au mai crescut. Iată ce sume atinge darul de nuntă în 2024, în mai multe zone ale țării.În zona Dobrogei, darurile de nuntă sunt cuprinse între 1000-1500 de lei de cuplu. Și această zonă are tradițiile ei, care sunt respectate de miri în funcție de preferințe. Cu siguranță, darul crește dacă mirii fac parte din familie ori sunt prieteni apropiați cu nuntașii.Dacă vorbim de nunțile din zona Maramureșului, atunci vorbim și despre numeroase tradiții și obiceiuri. Se fac petreceri cu sute, poate mii de persoane, iar mirii ies cei mai câștigați datorită acestui lucru. Fiecare cuplu oferă o sumă cuprinsă între 1200-2000 de lei, în funcție de legătura strânsă cu familia mirilor ori cu cei doi protagoniști ai marelui eveniment.În zona Bucovinei, fiecare cuplu va scoate din buzunar pentru darul de nuntă o sumă cuprinsă între 1000 și 1700 de lei. Și aici, dacă invitații sunt prieteni buni cu mirii, atunci pot da un dar de la 1500 de lei și până la 3000 de lei. Darul de nuntă rămâne o tradiție în cultura românească și depinde de situația financiară a invitatului, dar și de gradul de rudenie sau prietenie pe care-l are cu unul dintre miri. Dacă ești rudă cu unul dintre miri, atunci darul de nuntă poate depăși fără dubii suma de 2000 de lei, de cuplu.Dacă vorbim de nunțile în Muntenia, atunci darurile variază între 1200-1500 de lei de cuplu. Și aici, la fel ca-n alte cazuri, banii în plic diferă dacă nunta este în familie ori sunt prieteni apropiați.