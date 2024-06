Eforie Aqua Park dă startul distracției! Noutatea: copiii își pot sărbători de acum ziua de naștere!

Joi, 20 iunie, cel mai mare parc acvatic din sudul litoralului românesc își deschide porțile. Cu mai mulți animatori, mai mute tobogane gonflabile, două scene și mai multe concursuri antrenate de mult iubitul Wilmark, parcul acvatic este pregătit să dea startul unui nou sezon de zâmbete și distracție acvatică.







La fel ca în fiecare an, programul intensiv de distracție a fost gândit de echipa Eforie Aqua Park pentru a face vacanța mai frumoasă tuturor celor ce vor călca pragul parcului acvatic, indiferent de vârstă.







„Cea mai frumoasă veste este că am amenajat un loc special pentru petreceri aniversare. Copiii își pot sărbători de acum ziua de naștere alături de prieteni într-un loc vesel, cu animatori și multă distracție. Pentru prima oară vom aduce circul în incinta Eforie Aqua Park. Ne place să surprindem turiștii și constănțenii cu activități noi. Vacanța este motiv de bucurie și bucuria vine din aceste momente speciale ce stau în grija noastră, ca gazde. Am pregătit jocuri electronice noi, magicieni, tatuaje, face painting, o zonă nouă și modernă de luat masa. Celebrul Starlin Belen va fi și anul acesta alături de noi pentru a antrena la aqua zumba vizitatorii parcului. Nu vor lipsi nici mult iubitele petreceri cu spumă ce vor fi organizate atât în piscină, cât și pe tobogane. Suntem fericiți să vedem cum turiștii revin la noi de la un an la altul și le mulțumim că aleg să petreacă vacanța alături de noi”, a declarat Cosmina Melcea, managerul Eforie Aqua Park.







Turiștii și constănțenii dornici de distracție, bălăceală și adrenalină sunt așteptați zilnic, între orele 09:00-18.00, în Eforie Nord, Aleea Belona nr. 16, între Plaja Belona, Hotelul Europa și Lacul Belona.