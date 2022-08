Eveniment important la Constanța/ "Acestea sunt programele la care Ministerul Agriculturii lucrează pentu interesul dumneavoastră"

Conferința Națională a Crescătorilor de Caprine a început, azi, la Constanța.













Secretar de stat Moise: "Mă bucur că sunt prezent la acest eveniment. Vreau să vă transmit salutul domnului Petre Daea. Din păcate el nu a putut fi astăzi în fața dumneavoastră. Merge să verifice lucrările având în vedere instalațiile de irigații. Ne aflăm la Conferința Națională a Crescătorilor de Capre. Vă vom sprijini în ceea ce privește zootehnia. Domnul Daea și a reinterat interesul pentru a începe programul lână. Dânsul este în discuții cu mai multe ministere pentru înființarea unor spălătorii de lână. Cam acestea sunt programele la care Ministerul Agriculturii lucrează pentu interesul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult că sunteți prezenți"



















"Este o bucurie să particip la această conferință. Noi am înființat această asociație. Ea s-a dezvoltat an de an. Am trăit din contracte. Anul viitor vom sărbători 30 de ani de la înființarea acestei asociații. Am fost ajutați ca să ajungem în stadiul acesta de Ministerul Agriculturii. Eu am fost președintele acestei asociații aproximativ 20 de ani. Am predat tinerilor să ducă mai departe obiectivele. Am fost cu colegii mei în Canada și în Franța și la asemenea întâlniri era plin de crescători. La noi te rogi de ei sa participe. " - Stela Zamfirescu, reprezentantul României al Asociatiei Internaționale a Caprelor.