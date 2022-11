Excremente de urs, la vânzare pe post de suvenir în Târgu Secuiesc: "Se pot folosi ca plastilină"

Excrementele de urs au fost puse la conservă, iar produsul nu poate fi oprit de la comercializare pentru că nu este de mâncare.







Conserva conţine 30 de grame de "urme de urs", iar firma producătoare garantează că excrementele animalului sălbatic sunt autentic secuieşti.



Autoritatea pentru protecţia consumatorului, s-a autosesizat.







"Într-un control într-un bar din municipiul secuiesc, am avut surpriza să văd pe tejgheaua barului la vânzare, o conservă care avea un ursuleţ desenat pe ea şi scris în limba maghiară. La început am crezut că este vreo delicatesă vânătorească de mistreţ, de urs, eu ştiu de ce sălbăticiuni. Când am citit nu mi-a venit să cred! Scria că în acea conservă se află excremente de urs. Excremente de urs brun din pădurile secuieşti", a declarat Mircea Diacon, comisar şef OPC Covasna

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au găsit excremente de urs la vânzare pe post de suvenir, într-un bar din Târgul Secuiesc, potrivit Antena3