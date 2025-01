Falșii surdo-muți au luat cu asalt mall-urile Constanței. „Nu vă lăsați înșelați!”

În ultimii ani, mall-urile din Constanța au devenit un teren propice pentru diverse escrocherii, care mai de care mai inventive. Acum, că a dat și gerul, una dintre cele mai frecvente înșelăciuni este a pretinșilor surdo-muți care ”strâng” semnături și bani pentru o cauză nobilă. Dar care, în realitate, păstrează banii sau ajung unde nici nu vă gândiți. Mulți constănțeni au picat în această plasă și, pentru că au realizat… prosteala, trag un semnal de alarmă.”Schema surdo-muții” se practică de mulți ani, atât la noi în țară, cât și în străinătate. Vara, așa-zișii voluntari se plimbă prin locurile populate din Constanța, cum ar fi Satul de Vacanță, Parcul Tăbăcărie, faleza din Mamaia sau chiar pe plajă, iar iarna se mută în locuri mai călduroase, adică în mall, pentru a strânge bani pentru ”o cauză nobilă”. Lucru total fals!Pretinșii voluntari abordează trecătorii prezentând un tabel fals, pe care apar simboluri ce reușesc să le inspire o anumită încredere victimelor: simbolul persoanelor cu dizabilități, simbolul persoanelor surdo-mute, steagul României, o ștampilă pe care cu greu observi ce scrie, dar și o semnătură falsă. Documentul prezentat include, de asemenea, două texte, unul redactat în română și unul în engleză, menite să convingă victimele că ceea ce fac ei este o acțiune oficială: „Certificat al Asociației Regionale pentru Surzi persoane cu dizabilități fizice și copii săraci, pentru care vrem să construim un centru național internațional, construirea structurilor locale. Mulțumesc!”, acesta fiind textul cu care se prezintă escrocii, un text redactat, de altfel, greșit.Pe tabelul respectiv sunt mai multe rubrici, unde victimele escrocilor sunt invitate să semneze, să treacă un cod poștal, orașul în care locuiesc, dar și suma pe care aleg să o doneze. Situația devine tensionată în momentul în care acești escroci devin foarte insistenți, uneori chiar agresivi verbal.După ce reușesc să atragă atenția unei persoane, escrocii devin extrem de insistenți, iar refuzul sau ignorarea lor nu îi descurajează, dimpotrivă, aceștia continuă să urmărească potențiala victimă prin mall, încercând să o intimideze.În unele cazuri, dacă răspunsul constănțenilor este unul ferm, escrocii pot deveni agresivi, folosind gesturi exagerate și mimica iritată. Deși pretind că sunt surdo-muți, unii își recapătă deîndată glasul în momentul în care sunt confruntați. Aceștia se folosesc și de presiunea emoțională, în cazul oamenilor în vârstă, manifestându-și frustrarea vizibil sau mimând supărarea în fața refuzului, încercând să îi facă pe trecători să se simtă vinovați. O adevărată piesă de teatru. De aceea, mulți oameni cedează pentru a evita un conflict sau pentru a scăpa mai repede din situația stânjenitoare.„Am alungat-o din magazin, amenințând că anunț poliția”Constănțenii trag un semnal de alarmă pe rețelele de socializare, după ce au confruntat mai multe persoane care cereau donații prin mall-urile orașului. Mulți sunt familiarizați cu subiectul, realizând încă din primele secunde că au de-a face cu o înșelăciune, însă, sunt foarte multe persoane care cad în plasă și ”donează” sume considerabile.„Atenție!!! Nu dați bani acestei persoane. Astăzi în mall, această domnișoară, se dădea drept reprezentant al acestei asociații. Când i-am spus că nu am cash, mi-a oferit binevoitoare varianta de a-i transfera ei pe Revolut. Pixul pe care îl oferă pentru completarea actelor este unul friction (poate fi șters după ce scrii), nu are legitimație, nu are nici un act doveditor că este angajat sau voluntar pentru asociație. Când am confruntat-o a recunoscut, am alungat-o din magazin amenințând că anunț poliția, a plecat imediat fără să comenteze. Am anunțat la informații și au chemat paza, știau deja despre ea și mi-au spus că mereu vin. Nu vă lăsați înșelați!”, a fost mesajul transmis de o mămică din Constanța, pe Facebook. Răspunsurile la această postare nu au încetat să apară. Multe constănțence și-au povestit și ele experiența cu acești escroci.”Sunt două domnișoare care se prefac că nu aud și nu pot vorbi, strâng bani de la oameni pentru cazuri umanitare, fiind chiar deranjant de insistente, ba chiar fură din mâncarea de pe mese. Apoi, le-am văzut bine-mersi cumpărându-și de mâncare și chiar purtând dialog una cu cealaltă”, a scris Mădălina M., tânără din Constanța.„Le-am dat 20 lei și văzând că în portofel am mai mulți bani, mi-a făcut semn să le mai dau… chiar nu mă așteptam”, „Am dat de ele în toate supermarketurile! Sunt foarte insistente!”, „Sunt peste tot, eu în Auchan le-am refuzat pentru că erau insistente, chiar agresive și au cășunat pe soțul meu care era lângă mine. Când le-am gonit am avut senzația că vor să mă lovească”, acestea sunt doar câteva din sutele de comentarii legate de această escrocherie.Nu cădeți în plasa lor. Mulți dintre ei vor să pară necăjiți, amărâți, însă sunt îmbrăcați cu haine foarte scumpe. Nu ezitați să apelați poliția în momentul în care îi vedeți. Și, cel mai important, nu le mai oferiți bani! Nu vor ajunge în nici un caz la cine are cu adevărat nevoie de ei.