Festivalul „Neversea” se apropie de start. Ce pretenţii a avut Maluma

A început numărătoarea inversă. Doar câteva ore ne mai despart de startul celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, „Neversea”, care va avea loc între 4-7 iulie, pe plaja Neversea Beach, din Constanța. Ediția cu numărul șase va aduce peste o sută de artiști pentru fanii din România, dar și din străinătate. Festivalul se va desfășura pe o suprafață de 110.000 de metri pătrați și va include patru scene, „Mainstage”, „The Ark”, „Oasis Carnaval” și „Daydreaming”. Maluma, Nick Carter, G-Eazy, Bebe Rexha, Tinie Tempah, DJ Snake, Dimitri Vegas, Steve Aoki, Mahmut Orhan, Salvatore Ganacci, Tujamo, dar și INNA, Antonia, Alina Eremia, Delia, Grasu XXL, Puya sunt doar câțiva dintre artiștii care vor crea cea mai caliente ediție de până acum.Ca în fiecare an, pentru ca experiența să fie una memorabilă, în condiții de maximă siguranță, organizatorii festivalului, alături de autorități, au luat toate măsurile pentru ca și cea de-a șasea ediție să aibă loc fără incidente. Astfel, mii de jandarmi, poliţişti, poliţişti locali, medici şi agenţi de securitate vor fi prezenţi pe plaja Neversea, în cele patru zile de festival. De asemenea, echipajele de la ISU Constanța, UPU Constanța și SMURD Constanța vor fi pregătite pentru a oferi suportul necesar la punctele medicale avansate și punctele de prim ajutor. ISU Dobrogea va asigura la eveniment două autospeciale de transport persoane și victime multiple; două șenilate de mici dimensiuni pentru transport persoane, două posturi medicale și trei puncte de prim-ajutor, plus o autospecială de stingere a incendiilor.Prezent la conferinţa de presă din cursul zilei de marţi, 2 iulie, viceprimarul municipiului Constanţa, Ionuţ Rusu a declarat următoarele: „Suntem bucuroşi că acest festival are loc aici şi că oraşul Constanţa este pe harta marilor festivaluri din Europa, şi, bineînţeles, din lume”.Pentru ca acest festival să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, Inspectoratul de Poliţie Judedţean (IPJ) Constanţa a adoptat măsuri specifice pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice. Toate acestea sunt necesare pentru desfăşurarea unui trafic rutier în siguranţă, cât şi pentru prevenirea traficului şi consumului de substanţe interzise, atât pe plajă, cât şi în zona adiacentă. Astfel, 200 de poliţişti din structurile operative ale poliţiei municipiului Constanţa, cât şi cele ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa vor acţiona zilnic în zona festivalului. În plus, pe toată perioada desfăşurării festivalului, pe plajă vor fi detaşate mai multe echipaje canine.Despre pretenţiile artiştilor, au vorbit organizatorii festivalului. Aceştia au precizat că Maluma va sta două zile la Constanţa şi va fi însoţit de soţia şi fiica sa. El a cerut să aibă un congelator în camera de hotel, dar şi să îi fie pus la dispoziţie un leagăn pentru copil. „El va fi însoţit de alte 40 de persoane. În plus, a cerut trei maşini antiglonţ, care i-au putut fi puse la dispoziţie. Nick Carter de la Backstreet Boys mănâncă foarte sănătos, motiv pentru care a cerut foarte multe legume şi fructe, fresh-uri, iar Bebe Rexha, care este o persoană alergică a făcut deja o listă de alimente pe care le poate consuma”, a precizat Ioana Chereji, organizator „Neversea”.