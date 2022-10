Fii la curent cu ofertele și promoțiile săptămânale Lidl direct din aplicația Lidl Plus

Experiența mersului la cumpărături s-a transformat în ultimii ani, iar tehnologia a devenit ușor, ușor parte din această rutină. Astăzi, avem aplicații mobile care ne oferă carduri digitale, beneficii sau oferte suplimentare față de cele pe care le găsim în mod obișnuit pe rafturile magazinelor. În plus, revistele și broșurile cu ofertele disponibile în magazine, pe care obișnuiam să le răsfoim, în prezent sunt disponibile atât în aplicații, cât și pe site-urile retailerilor, și ne ajută să fim la curent cu toate noutățile.Aplicația mobilă care te ajută să economisești și să te bucuri de avantaje la cumpărături estecare oferă promoții săptămânale și reduceri speciale. Iar prin intermediul revistei online disponibilă direct în aplicație, în secțiunea „broșuri săptămânale” poți afla oricând și de oriunde noutățile din magazinele Lidl.1.În centrul aplicației mobile stă cardul de fidelitate digital Lidl Plus, care oferă beneficii exclusive tuturor clienților la o simplă scanare la casele de marcat. Ofertele disponibile în aplicație iau forma unor reduceri și promoții, iar cupoanele care pot fi activate înainte de a scana cardul Lidl Plus la casele de marcat îți pot oferi acces la reduceri procentuale sau prețuri speciale. Aplicația îți oferă posibilitatea de a te înscrie în concursurile desfășurate de Lidl, prin scanarea cardului digital la casele de marcat și îndeplinirea condițiilor menționate în regulament. În plus, pentru ca rețetele tale preferate să fie și mai ușor de gătit, în aplicația Lidl Plus la secțiunea „rețete” îți poți găsi inspirația în: bucătăria românească sau internațională, rețete de sezon, pentru copii sau chiar pentru diete speciale. De asemenea, aplicația pune la dispoziție utilizatorilor și lista cu toate magazinele Lidl din țară, în secțiunea „magazine”, unde poți afla și programul de funcționare pentru fiecare unitate Lidl selectată. La finalul cumpărăturilor vei găsi automat bonul în format digital în aplicație, pe telefonul mobil.2.Mai mult decât atât, marele avantaj de care te poți bucura odată cu instalarea aplicației Lidl Plus pe telefonul personal sau tabletă este posibilitatea de a răsfoi oricând și oriunde revistele săptămânale, direct din aplicație. Broșurile digitale te ajută să afli în timp real care sunt cele mai noi oferte din magazinele Lidl, indiferent de locul în care accesezi aplicația: în oraș, la locul locul de muncă, în autobuz sau chiar în drum spre magazinul tău preferat Lidl. Iar dacă nu ai posibilitatea de a accesa aplicația Lidl Plus, revistele online sunt disponibile și pe site-ul www.lidl.ro , în secțiunea „ Cataloage online ”.Lidl România oferă clienților promoții săptămânale la o gamă variată de produse alimentare și nealimentare, așa că nu uita să accesezi în mod regulat broșurile digitale!