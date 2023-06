FOTO. Patru zile de muzică, distracţie şi mâncare bună. „Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești s-a încheiat și cu decizii”

Timp de patru zile, Pavilionul Expozițional din Constanța a reprezentat un adevărat centru al bogăției culturale și al tradițiilor autentice dobrogene. Platoul din fața pavilionului a răsunat de cântec și voie bună, a fost animat de cele mai frumoase dansuri tradiționale și de miresmele îmbietoare ale delicioaselor preparate din pește.





„Nu am avut nicio îndoială privind reușita acestui eveniment. Atunci când, într-un proiect sunt implicați oameni responsabili, serioși și dornici să realizeze lucruri frumoase pentru județul Constanța, rezultatele sunt pe măsură. Am reușit să atragem un public numeros, să punem în valoare potențialul acestei regiuni și să aducem un plus de farmec în viața culturală și socială a constănțenilor. Dar poate, cel mai important, am experimentat, încă o data, această rețetă de succes pe care parteneriatul public-privat o garantează. Cu siguranță, acest festival va deveni tradiție și va oferi, de la an la an, un program din ce în ce mai spectaculos și diversificat. Mulțumesc colaboratorilor mei pentru sprijinul oferit, colegilor din cadrul CJC, precum și tuturor celor care, pe parcursul festivalului au conturat, cu mult drag, un adevărat peisaj tradițional dobrogean. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc întregii echipe a Centrului Cultural Județean Constanța «Teodor T. Burada», care a dovedit profesionalism și o mobilizare excelentă în organizarea acestui festival!”, a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.



Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Teodor T. Burada, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Asociația Patronală RESTO Constanța.



„Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești, desfășurat la Constanța, în perioada 15-18 iunie 2023, a fost rezultatul unei colaborări frumoase între Consiliul Județean Constanța, mediul de afaceri reprezentat de Camera de Comert, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și o asociație patronală reprezentativă pentru HORECA, respectiv RESTO. Festivalul a pus în scenă o manifestare care și-a atins scopul propus: promovarea culturii tradiționale, care să reflecte tradițiile Dobrogei, bogăția folclorului, cramele și gastronomia pescărească. Agenții economici prezenți s-au arătat încântați de eveniment, succesul fiind măsurat în numărul mare de constănțeni și turiști prezenți, iar mulțumirea lor este și mulțumirea noastră. Fără nicio îndoială, această primă ediție a demonstrat potențial și este de așteptat să devină o tradiție în seria manifestărilor organizate pentru promovarea valorilor dobrogene”, a punctat Ruxandra Serescu, director general al CCINA.



Decizii şi planuri de viitor



Deschiderea și dorința de a organiza pe viitor astfel de evenimente a fost exprimată și de reprezentanții Asociației Patronale RESTO Constanța.





„În organizarea acestui festival, am stabilit câteva principii, la care noi, RESTO, ținem foarte mult. Dacă este un festival al peștelui, atunci să degustăm doar vin, nu și bere. De asemenea, am ales locații care să ofere preparate autentic dobrogene și am mizat pe promovarea vinurilor produse în cramele noastre. De altfel, festivalul nostru s-a încheiat și cu decizii: organizarea în viitorul apropiat, a unui festival mai mare și mai complex. Și pentru că îmi doresc foarte mult să reușim, vom invita toate cramele dobrogene să se reunească într-un grup de lucru în care noi, RESTO, le propunem să creăm un veritabil si solid Brand «Wines of Dobrogea/Vinuri de Dobrogea», după modelul «Wines of Moldova», lansat de Republica Moldova, sau de câteva regiuni din România. Consider că unul dintre cele mai importante efecte ale festivalului este dezvoltarea acestui parteneriat de succes între Consiliul Județean Constanța, CCINA și cea mai mare Asociație Patronală Horeca din România - RESTO Constanța”, a afirmat Corina Martin, președintele de onoare al RESTO și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).





La rândul său, Lucian Tudose, președintele Asociației RESTO, a adăugat: „Mulțumim Consiliului Județean Constanța pentru invitația de a fi parteneri în organizarea acestui festival. Împreună, am reușit să angrenăm în acest spațiu al tradițiilor și a autenticului dobrogean, numeroase restaurante și locații RESTO, care au prezentat și oferit publicului, cele mai savuroase preparate din pește, rețete tradiționale și vinuri din cramele dobrogene. Ne propunem să extindem această colaborare și să organizăm, în această formulă, cât mai multe evenimente care să pună în valoare gastronomia autentic dobrogeană”, a spus acesta, în încheiere.





Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești, un eveniment desfășurat în premieră în județul Constanța, a înregistrat un real succes în rândul tuturor celor care au ales să petreacă timp de calitate.