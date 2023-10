FOTO. Peste 300 de voluntari au strâns tone de deșeuri de pe plajele din Constanța

Sâmbătă, 28 octombrie, peste 300 de voluntari, între care familii cu copii, tineri, elevi și studenți, au ajutat la curățarea zonei dintre plaja Trei Papuci și plaja Modern, reușind să colecteze 2 tone de deșeuri în cadrul celei de-a treia ediții a acțiunii de ecologizare, campanie organizată anual de City Park Mall of Constanta, împreună cu Asociația Constanța ReStart, Asociația Act For Tomorrow și ZOOM Beach.„De la an la an, numărul voluntarilor crește și observăm că între aceștia sunt tot mai mulți copii, un semn încurajator că principiile sustenabilității au prins rădăcini în mentalul social , iar cei mici sunt educați în acest spirit. Tot mai mulți constănțeni își asumă responsabilitatea pentru mediul lor, vor plaje curate și sunt dispuși să-și sacrifice o dimineață de weekend pentru a da o mână de ajutor. Ne-am bucurat să vedem nu doar familii cu copii, ci și profesori care au venit la acțiune împreună cu elevii lor. Le mulțumim Școlii Gimnaziale nr. 8, Școlii Gimnaziale «Dan Barbilian» nr. 28 Constanța, studenților de la Universitatea Ovidius coordonați de prorectorul Alexandru Bobe, precum și copiilor de la un Centru de Plasament din oraș pentru spiritul civic de care au dat dovadă, și sperăm ca anul viitor să avem alături de noi și alte instituții care să participe la acțiune”, spun reprezentanții City Park Mall.Acțiunea de ecologizare face parte din campania #Mulțumesc! Plaja Ta, derulată pentru a ne bucura de plaje curate și a încuraja un comportament responsabil față de plaje și mediul marin, cu mai puține deșeuri. Campania de ecologizare continuă demersul de conștientizare a unui comportament responsabil față de mediu Tu ce vrei să simți pe plajă? inițiat în august 2020, când au fost colectate 9.500 de chiștocuri de țigară de pe plaja ZOOM Beach.Inițiativaface parte din campania Natura unui MULȚUMESC!, un demers la nivelul tuturor centrelor comerciale din grupul NEPI Rockcastle care constă în implementarea unui sistem de colectare selectivă pentru reciclarea corectă a deșeurilor menajere, reducerea plasticului și a risipei alimentare din food court-urile tuturor centrelor comerciale atât din România, cât și la nivel de grup.Toate proiectele de responsabilitate socială ale grupului, implementate la nivel regional, inclusiv pe piața din România, sunt comunicate sub umbrela, platforma de responsabilitate socială a NEPI Rockcastle. Responsabili, Împreună reprezintă angajamentul asumat la nivel de grup, dezvoltat și implementat prin intermediul centrelor comerciale din portofoliul companiei, de a susține comunitățile locale, de a reuni și a promova inițiative care definesc pilonii strategiei de sustenabilitate a companiei, precum educația, comunitatea și protecția mediului.Puteți urmări toate campaniile City Park Mall pe https://city-park.ro/ și pe paginile de Facebook și Instagram ***Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. 