FOTO / Protest la Constanța! Oamenii cer redeschiderea Spitalului de Infecțioase. Medicii dezvăluie informații, într-o scrisoare publică

Dr. Cora Mitroi: Vrem să sensibilizăm autoritățile publice locale, să deschidă măcar aripa mică a spitalului. Avem obligația de a deschide acest spital. Nu e vorba de mine, ci doar de spitalul care a fost închis într-un mod abuziv. Din păcate, foarte puțini colegi medici sunt azi aici. Pentru ca noi să performăm la patul bolnavului trebuie deschis spitalului. Perdanți sunt constănțenii, că nu au un spital de infecțioase. Nu am vrut să îmi fac publicitate sau vreo funcție de conducere. Se fac blocuri în Mamaia Nord, dar nu consolidam în jumătate de an un spital.







Andreescu Gabriela, asistent medical: Avem nevoie ca acest spital să se deschidă nu pentru noi, ci pentru pacienți.



În replică, medici de la Spitalul de Infecţioase Constanţa au adresat o scrisoare publică, prin care comunică presei și tuturor constănțenilor, următoarele:







SCRISOARE PUBLICĂ A UNUI GRUP DE MEDICI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CONSTANŢA REFERITOARE LA DELIMITAREA FAŢĂ DE ACŢIUNILE SI DECLARAŢIILE DOAMNEI DR CORINA MARIA MAXIM-MITROI DIN MASS-MEDIA SI DIN MEDIUL ONLINE



Aducem la cunoştinţă constănţenilor precum şi tuturor celor interesaţi următoarele:



Parte din declaraţiile şi acţiunile întreprinse de doamna dr Corina Maria Maxim-Mitroi pe parcursul celor 5 luni de la închiderea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa au fost făcute ca urmare a deciziilor personale.



Deşi dorinţa întregului colectiv este redeschiderea acestui spital într-un interval de timp cât mai scurt posibil, nu am agreat modalitatea prin care doamna doctor a decis să acţioneze.



Încă de la început am dorit să păstrăm spiritul de echipă şi să participăm împreună la reluarea activităţii în această instituţie, prin organizarea unor grupuri de lucru din care inclusiv dumneaei a făcut parte. Chiar de la prima şedinţă organizată de conducerea interimară cu întregul colectiv de medici, când nu se putea aprecia în mod obiectiv perioada de timp necesară pentru redeschiderea spitalului şi nici nu se putea evalua performanţa noii conduceri abia numite, atitudinea doamnei doctor a fost una agresivă, cu injurii şi denigrări la adresa colegilor medici. În aceeasi şedinţă d-na doctor Maxim-Mitroi a afirmat în repetate rânduri că are soluţii pentru rezolvarea situaţiei în care se găseşte Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa dar a refuzat sa ni le împărtăşească, părăsind sala de şedinţă. Nu am înţeles atitudinea doamnei doctor de la acel moment şi nici în perioada ulterioară. În mod constant postările dumneaei pe grupurile profesionale interne au fost atacuri la persoană la adresa colegilor si a conducerii interimare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanţa. Nerăspunzându-i-se la aceste provocări şi atacuri, doamna dr Maxim Mitroi a ales să iasă din aceste grupuri, al căror scop era de altfel doar unul medical. Din declaraţiile făcute în presa locală şi în mediul online pare să fi transformat totul într-o luptă personală cu colegii medici care nu i-au acordat votul pentru ocuparea funcţiei de manager interimar. Mai mult decât atât, dumneaei a adoptat o atitudine de „bullying’’ faţă de medicii care nu i-au susţinut modalitatea de acţiune si de apariţie în presă, prin trimiterea de mesaje personale jignitoare, urmate de blocarea pe aplicaţiile de mesagerie sau pe reţelele de socializare. Deşi în apariţiile sale, colega noastră a afirmat că actuala conducere este lipsită de transparenţă şi îi îngrădeşte libertatea de găndire şi de exprimare, fiecare mesaj, chiar şi imparţial, postat de medicii care nu au agreat modul în care dumneaei a apărut în presă, nu a rămas nesancţionat de domnia sa în media.



Ţinem să menţionăm că decenţa impusă de meseria de medic ne-a determinat să adoptăm o atitudine rezervată legată de postările si declaraţiile făcute de doamna doctor. Nu suntem indiferenţi faţă de situaţia actuală a spitalului, însă am ales o cale raţională de dialog şi soluţionare a problemelor.



Imediat dupa ridicarea autorizaţiei de funcţionare a spitalului am fost implicaţi în identificarea unor soluţii pentru relocarea personalului medical, care risca să rămână fără loc de muncă. Al doilea scop a fost reluarea activităţii medicale în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. De aceea, am participat la acţiuni de atragere a sponsorilor pentru strângerea unei părţi din fondurile necesare expertizelor şi proiectelor pentru reabilitarea si pentru dotarea spitalului.



Am fi dorit ca d-nul Prof. Univ. Dr. Sorin Rugină, care a făcut parte din echipa care a înfiinţat spitalul şi care pentru o vreme a fost managerul instituţiei, în calitate de mentor al mai multor generaţii de medici, să fi putut tempera abordarea ofensatoare a colegei noastre. Am asteptat din partea domniei sale o intervenţie de încurajare a spiritului de echipă.



Din păcate, aparitiile doamnei doctor în spaţiul public în care a prezentat trunchiat realitatea au dus la tensiuni şi suspiciuni nefondate în rândul personalului medical.



Pledăm pentru redeschiderea întregului spital în vederea gestionării pacienţilor cu patologie infecţioasă care la acest moment au un acces limitat la serviciile de specialitate. Ne dorim ca după deschiderea Secţiei de spitalizare continuă din cartierul Medeea, să urmeze redeschiderea în cel mai scurt timp posibil a celorlalte secţii.



Semnează un grup de medici din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanţa:



Dr. Iancu Ana-Maria - medic primar boli infecţioase



Dr. Petcu Andra-Elena - medic primar boli infecţioase



Dr. Cernat Roxana Carmen – medic primar boli infecţioase



Dr. Gherghina Aura - medic primar boli infecţioase



Dr. Ilie-Şerban Carmen - medic primar boli infecţioase



Dr. Muja Eugenia – medic primar boli infecţioase



Dr. Marcaş Consuela –medic primar boli infecţioase



Dr. Mitan Iuliana Romelia – medic specialist anestezie terapie intensiva



Dr. Mihai Raluca Vasilica – medic specialist boli infecţioase





În aceste momente, pe platoul din fața Primăriei Constanța are loc un protest. Oamenii militează pentru redeschiderea Spitalului de Boli Infecțioase. La eveniment sunt prezente zeci de persoane, atât oameni de rând cât și medici sau politicieni., fost manager al unității sanitare: "Vrem măsuri urgente pentru redeschiderea spitalului. Este normal să cerem asta. Să se deschidă rapid și să fie puțină transparență. Cel mai mare pericol este să distrugi personalul. Personalul nostru nu se poate afirma în unități care nu au nimic de a face cu patologia asta. Ce s-a întâmplat după acest incendiu creează indignare. Cetățenii Constanței au arătat că le pasă venind aici. Autoritățile să iasă să spună adevărul, să spună când îl deschid, în iulie sau când o fi. Trebuie sa fim raționali, nu s-a închis un mall sau un aprozar. Nu putem să cerem decât transparență, să știm când se deschide. Domnul primar să desemneze o persoană care să recreeze armonia."