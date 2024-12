UPDATE/ Programul a început cu intonarea Imnului de Stat al României şi a continuat cu un moment artistic, oferit de un ansamblu armânesc.







Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în colaborare cu diferite organizații nonguvernamentale de și pentru tineret organizează Gala Voluntarilor Constanta 2024, ediția a XIX-a, cu motto-ul “Voluntarii sunt busola comunității noastre”.Gala Voluntarilor este un eveniment dedicat celebrării și recunoașterii contribuției deosebite aduse de organizațiile nonguvernamentale și instituțiile implicate în activitățile de voluntariat derulate pe parcursul anului 2024, in județul Constanța.Acest eveniment are loc pe data de 5 decembrie 2024, în intervalul orar 17:00-19:00, urmărindu-se recompensarea publică a voluntarilor, liderilor și susținătorilor din domeniul civic, pentru a premia implicarea activă și a promova solidaritatea în comunitatea constănțeană pe diferite domenii – educaţie, social, mediu, tineret, ecologie, petrecerea timpului liber, educație non-formală, etc.Gazda evenimentului : SALA DE FESTIVITĂŢI, a FORŢELOR NAVALE ROMÂNE, Str. DEZROBIRII, Nr. 80.Momentele artistice vor fi susținute de către CORUL ELEVILOR ȘCOLII DE MAIȘTRII MILITARI AI FORȚELOR NAVALE ”AMIRAL ION MURGESCU”, ANA- MARIA BALTĂ și ANSAMBLUL IHOLU.Voluntarul Anului 2024:Loc I - Boanta Mihaela, ŞERBAN ŞTEFANIA, Cernat Danut, Diamandi Cristian-Alexandru, Răduț Marian Cristian, LARISA BRAȘOVEANU, PALABUIUC, Delcă Maia RADUCU, Voicu Mihai, DUMITRU -SAVIN MIRELA, ION THEODORA, NIȚU VIORICA, TOHANEANU CORNEL, Milea Flavius, Trăistaru Alexandru Sebastian, Col. (R) Remus Macovei, Cdor. Mihai Dănilă, Matei Daniela, Dr. Elena Groșan, Călătoru Ioana-TeodoraLoc II - Han Geta COSTACHE CRISTINA Cosițeanu Andrei Ismail Selin CRISTIAN GABRIEL DUMITRU Mihai Stefania ROȘU GEANINA BURIC SEBASTIAN GEORGIAN BULBOACA EUGEN Militaru Teodora Amalia Mîtcă Ana Dr. Mihaela Pistaru Faida Oana-Elena d-na Făcălău Elena Preot Mădălin Costel Oțelea Prof. Ibolya Negoiță Cucoara LauraLoc III – Popa Edvica CARP MIHAELA Balan Ion Cristinel Părintele Pantazi Doru-Emanuel Dobrotă Bianca ANDREI COADĂLATĂ ANDREI RADU-DAN Toma Dragoș BUCIU ELENA, SIMONA DUMITRESCU NIȚU ȘTEFAN SAVULESCU VASILE Voiculescu Andreea-Lavinia Șerban Cristian-Alexandru d-ra Oancea Raluca Prof. George Ninu Prof. Emil Corneliu Ninu Matei Daniela Amet Aylin Liliana MoldoveanuTrofeul Prieteniei : Boanta Mihaela Asociatia Alumni ANMB Constanta Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români Constanța,,CLUBUL PROFESOARELOR PENSIONARE,, , ȘABLA, BULGARIA Antena 3 Constanta (reprezentant Ivan Razvan-Raul) Liga Studenților - Universitatea "Ovidius" Constanta COLEGIUL NATIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA"CONSTANȚA ANSAMBLUL FOLCLORIC CUNUNA GRIULUI- OCNITA ,jud. BISTRITA NASAUD Universitatea „Ovidius” din Constanța Asociația Studenților Academiei Navale Rock Solid Foundation for International youth work - OLANDA Garnizoana Militară MangaliaPrimăria Municipiului Mangalia Printada Creative SRL Zbor Hub ConstanțaJurnalistul anului : Manuela Moldoveanu Ianculescu Amalia CRISTINA SAMBETEANU GHITA MIRCEA, ROȘIORU MĂDĂLIN LARISA CALISTRU OLIVIA BUCIOACA RUGEA IONEL Băncilă Adrian Mustafa Omar-Ali Liliana Moldoveanu Ionel Rugea Emil Corneliu Ninu Alina GâjuCompania Anului 2024: PROCIVITASPRINT SRL Oriana Fashion AUCHAN CONSTANTA TOMIS SA Star Global Academic CRUCEA ROȘIE Constanta ASOCIAȚIA DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI CAMARAZII SC DORIEN BOAT SRL MANGALIA MSC ROMANIA SHIPPING SRL F.C.V. FARUL CONSTANTA Banca pentru alimente - Constanta Daioli Education SRL Euromaterna S.C. Country Estate S.R.L.Instituția de Învățământ a anului 2024 : Scoala Gimnaziala Nr.1 Limanu COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA Școala Gimnazială nr. 16 “Marin Ionescu Dobrogianu” SCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE ROMANE ,,AMIRAL ION MURGESCU Scoala Gimnaziala Nr.23 Constantin Brancoveanu Constanta Academia Navală "Mircea cel Bătrân" COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANGALIA SCOALA GIMNAZIALA GALA GALACTION MANGALIA Colegiul Comercial Carol I Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Corbu Universitatea "Ovidius" Constanța Școala Profesională Radu Prișcu - Dobromir, Constanta Colegiul Economic Mangalia Liceul Teoretic Calatis- Mangalia Liceul cu program sportiv,, N.Rotaru,,Constanța Facultatea de Medicină Ovidius ConstanțaCel mai activ voluntar implica în activitatea persoanelor cu dizabilități al anului 2024: Toader Cosmina, Ardelianu Andreea Alesia, Hânză Valeria, Roșu Albert Petrișor, Florea Adrian, Cucu Ioan Daniel, George Pletea.Voluntarul Senior al Anului 2024: NEGOIŢA IBOLYA Balota Daniel Parintele Arhimandrit ANDREI ADRIANA POPESCU HÂNZĂ VALERIA Simona Dumitrescu LIANA NAUM KARL ROBERT PERKO Traistaru Luminita Emilia Dabu Cornelia Stancu Luncanu Valentina Violeta Ilie.