Gerul din ianuarie arde la buzunare. Constănţenii, nemulţumiţi de facturile de la întreţinere

În fiecare an, aceeaşi poveste, aceleaşi nemulţumiri. Situaţia este, parcă, trasă la indigo. Confruntându-se cu facturi uriaşe la apa caldă și căldură, majoritatea locatarilor, în special cei în vârstă şi cu venituri modeste au intrat, deja, într-o stare de disperare, spunând că le va fi foarte greu să facă față costurilor la întreţinere.Se ştie că facturile din primele luni ale anului au fost mereu mai ridicate, pentru că reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari adaugă la consumul apei reci și calde, căldura, așa cum este și normal. Deși toți se așteaptă să scoată din portofele alte sume, când vine data scadentă, le este greu să dea 500, 600, 700, 800 de lei sau chiar mai mult pentru o singură lună. Majoritatea celor cu care am discutat spun că gerul din ianuarie îi arde acum la buzunar, cheltuielile cu întreținerea crescând simțitor, dându-le peste cap bugetul.Creșteri semnificative nu se observă doar în cazul apartamentelor mai mari, ci și la cele cu două sau trei camere. Astfel, factura pentru două camere poate ajunge la aproximativ 400 de lei, iar cea pentru o locuință cu trei sau patru camere poate depăși suma de 600-700 de lei.Disconfortul este palpabil în rândul locatarilor, unii fiind nevoiți să oprească încălzirea, în încercarea de a face față facturilor exorbitante. „Aseară, când s-au afişat listele la avizier, am crezut că mi se face rău. Am văzut că aveam de plată în jur de 900 de lei. Nu ştim cum vom face să nu rămânem cu restanţă, pentru că suntem convinşi că şi în februarie, martie, facturile vor fi mari. Probabil că vom apela la copii să ne ajute, altfel rămâne fără nici un ban în casă, după ce plătim întreţinerea, celelalte dări către stat şi medicamentele”, ne-a declarat Ion P. din cartierul Tomis Nord.Şi Sofia I. se plânge de facturile mari. Femeia locuieşte, împreună cu soţul în zona ICIL. „Nu mă aşteptam să avem de plată aproape 700 de lei. Avem pensiile mici şi va trebui să limităm la maxim celelalte cheltuieli curente, pentru a putea-o plăti pe aceasta”, ne-a mărturisit aceasta. Pe de altă parte, oamenii sunt conştienţi că, dacă temperaturile scad sub zero grade, reprezentanţii societăţii de termoficare trebuie să majoreze cantitatea de combustibil folosit pentru încălzirea apartamentelor racordate la sistemul centralizat.La rândul său, directorul termoficare Constanţa, Liviu Popa precizează următoarele: „Toate blocurile au contoare şi energia furnizată a fost contorizată. În momentul în care a început furnizarea continuă a agentului termic, în parametri mai buni decât în perioada în care au fost acele provizorate de la debutul sezonului rece, avem informaţii că oamenii au deschis geamurile, pentru că le era prea cald, ceea ce amplifică, în mod cert, consumul care se măsoară la branşament şi se regăseşte în factură. Adică, dacă la energie electrică, dimineaţa stingem lumina, la energia termică, nu închidem caloriferele, dar deschidem geamurile. Noi le spunem tuturor că robinetele de pe calorifer ar trebui să fie o măsură de control al confortului şi, implicit, al costurilor. Aceasta este o mare greşeală să deschidem geamurile. Trebuie, neapărat, închise înainte caloriferele. Dacă a venit factura mare, înseamnă că şi consumul este mare”.Întrebat dacă cetăţenii mai sunt interesaţi să se debranşeze, directorul a precizat că, de fapt, lumea a devenit tot mai dornică de rebranşare. „În imobilele din zonele în care s-au făcut modernizare de reţele, oamenii văzând despre ce este vorba, şi-au făcut branşamente”, a declarat Liviu Popa, pentru „Cuget liber”.