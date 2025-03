Grăbiți-vă! Prima serie de bilete de tratament pleacă în stațiuni peste câteva zile

Pentru prima serie de bilete de tratament din acest an, cu data de prezentare în stațiune 7-9 martie, Casa Județeană de Pensii (CJP) Constanța mai are disponibile 32 bilete. Acestea sunt valabile în următoarele stațiuni: Amara, Bala, Buziaș, 1 Mai, Moneasa, Sărata Monteoru, Covasna. Durata sejurului este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile. Precizăm că cererile sunt individuale. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament. Beneficiarii sunt persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale ce reglementează dreptul la bilete de tratament balnear. În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie. În cazul salariaţilor care au în luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear. Cei al căror venit lunar depăşeşte salariul mediu brut pe economie achita preţul integral al biletului de tratament balnear.