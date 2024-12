Greva bate la ușa CT Bus! Angajații au primit propuneri de mărire a salariului batjocoritoare

Angajații CT Bus se confruntă cu o situație dificilă. Deși au solicitat o majorare salarială de 300 de lei începând cu 1 ianuarie 2025 și, în total, o creștere de 500 de lei după aprobarea bugetului local, această cerință pare a fi departe de a fi îndeplinită. În contextul în care taxele se vor dubla, iar toate prețurile au crescut, angajații iau mai puțini bani decât în anii precedenți.



Negocierile privind noul contract colectiv de muncă la nivelul CT Bus nu au dat roade. Nu s-a ajuns la niciun acord privind revendicările angajaților, în contextul în care perioada stabilită pentru negocieri a expirat.





Bogdan Gheorghe, liderul Sindicatului Profesional al Transportatorilor și al Activităților Conexe din cadrul CT Bus, a declarat pentru redactorii ziarului Cuget Liber că angajații au solicitat o majorare salarială care să fie pe măsura creșterii inflației. Din păcate, răspunsul primit a fost considerat de sindicaliști ca fiind batjocoritor. Totodată, liderul sindical a declarat că, dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate într-un mod satisfăcător până la începutul anului 2025, aceștia vor întrerupe activitatea.





„Conform legii dialogului social, s-au început procedurile legale de negocieri. Pe parcursul celor 45 de zile conform legii, nu am ajuns la niciun acord cu conducerea. Am cerut o sumă și am primit ca răspuns doar o creștere nesemnificativă și cred că și batjocoritoare de 100 de lei la începutul anului și 100 de lei când se dă bugetul, adică pe la jumătatea anului, depinde de bugetul de stat. Fapt ce nu ne convine, în contextul în care au sărit prețurile, se vor dubla taxele, iar noi luăm mai puțini bani decât în anii precedenți”, a declarat Bogdan Gheorghe.







„Vrem să ne dea și nouă ceva”





De asemenea, anul acesta orele suplimentare sunt mai puține, din cauză că o serie de curse au fost retrase din traseu.



„Avem mai puține ore suplimentare, deoarece sunt curse mai puține. Noi, cu mărirea pe care ne-am dori să o luăm, am vrea să ajungem cu salariile la nivelul anilor anteriori. Facem mai puține curse, să ne mărească salariul, măcar să ajungem cu el la nivelul anilor anteriori. Mai avem timp până pe 4 ianuarie 2025. Conducerea să vină cu o ofertă, vrem să ne dea și nouă ceva. Se poate prelungi perioada de negociere cu acordul părților, noi suntem de acord să o prelungim. Conducerea ne-a solicitat să facem un act adițional pentru o lună ca să mai avem timp să negociem, contractul se poate prelungi de la o lună la 12 luni. Noi suntem de acord să îl prelungim, cu condiția să ne dea ceva. Noi, dacă semnam contractul de acum, aveam deja o sumă de bani. În cazul în care nu vom ajunge la un acord, vom declanșa toate procedurile legale pentru a ajunge la declanșarea conflictului de muncă, ce include greva propriu-zisă”, a conchis liderul sindicatului.





Așadar, anul 2025 nu va începe cu dreptul pentru unii angajați ai companiei CT Bus. Acum, rămâne de văzut dacă aceștia vor ajunge la un numitor comun cu conducerea sau dacă își vor cere drepturile salariale la începutul anului 2025. Vom urmări subiectul și vom veni cu mai multe detalii pentru cititorii noștri!