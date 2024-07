Guvernul face apel la populație să consume rațional energia electrică, pe timp de caniculă

Guvernul solicită cetățenilor să nu folosească aparatele electrocasnice mari consumatoare de energie electrică seara, atunci când este vârf de consum, și să nu țină aerul condiționat la temperaturi foarte scăzute.







“Reprezentanții Comandamentului de Vară au făcut unele recomandări pentru toți consumatorii:







Eficientizarea Consumului de Energie: Încurajăm cetățenii să utilizeze energia electrică cu responsabilitate, evitând consumul excesiv în orele de vârf de seară (18:00 – 22:00); Recomandăm utilizarea aparatelor electrocasnice mari (mașini de spălat, uscătoare, etc.) în afara acestui interval; Utilizarea Responsabilă a Aparatelor de Aer Condiționat: Setați termostatele aparatelor de aer condiționat la o temperatură constantă moderată, de aproximativ 24-26°C, pentru a evita suprasolicitarea rețelei”.







Enunțul apare într-un comunicat de presă emis de Ministerul Energiei după ședința Comandamentului de Vară pentru Sectorul Energetic care a avut loc azi pe fondul consumului crescut de energie electrică din cauza caniculei.







Înainte de emiterea comunicatului, ministrul Energiei, Sebastian Burduja a spus, în conferință de presă, că nu poate impune oamenilor o reducere a consumului în orele de vârf de seară, dar că a ar fi bine dacă cetățenii ar face asta.







“Ar trebui să ai dreptul să-ți aprinzi lumina, să-ți pui mașina de spălat rufe când dorești. E adevărat, din perspectiva sistemului energetic național, dacă un român vrea să facă un bine, ar trebui să nu pornească mașina de spălat rufe sau spălat vase sau alți consumatori în acest vârf de seară. Deci între ora 18:00 și ora 21:00 ar putea face acest lucru”, a spus Burduja.







El a amintit că, în statele cu sisteme de contorizare inteligentă, consumatorii sunt încurajați să consume mai puțin în orele de vârf prin tarif.







“Ce fac alte state, care sunt mai avansate decât noi. Ele premiază consumatorul care are un asemenea comportament și acest acest mecanism bazat pe cerere înseamnă că eu dacă aleg să-mi pornesc mașina de spălat rufe la ora 2:00 la prânz, că am energia solară și producție suficientă, am o factură mai mică. La final, și noi trebuie să ajungem acolo prin digitalizarea sistemului, prin contorizare inteligentă. Noi suntem încă la prima etapă, nu avem contorizare inteligentă în întreaga țară sau la cât mai multe puncte de consum, dar am pus problema asta cu colegii mei și vrem să creem deja cadru prin care măcar acolo unde există contorizare inteligentă, să vedem dacă nu cumva putem să stimulăm genul acesta de măsuri, de comportamente din partea consumatorilor, astfel încât de fapt să facem bine și sistemului energetic național”, a menționat ministrul Energiei.