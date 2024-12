Încă o porțiune de autostradă a fost deschisă circulației: lotul 2 A0 Nord şi DN2

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că încă o porțiune de autostradă a fost deschisă. Astfel, începând de săptămâna aceasta se va putea circula între lotul 2 din Autostrada 0 Nord şi DN2.De asemenea, el a adăugat că speră ca la sfârşitul anului viitor să se poată circula pe autostradă de la DN1 până la A2.”Este foarte important că am ajuns să facem această legătură între lotul 2 şi lotul 3, adică într-un final să folosim A0 tot de la DN1 până la DN2. Anul trecut noi am terminat 20 de kilometri din lotul 2, din care puteam folosi aproximativ jumătate. Am rugat constructorii împreună cu colegii de la CNAIR să se focuseze pe aceşti doi kilometri astfel încât să facem această legătură până la DN2 şi să folosim şi ceilalţi nouă kilometri care nu erau folosiţi din lotul 2. (...) Eu sper ca termenele de anul viitor, atât pentru lotul 3 cât şi pentru lotul 4, unde s-a început să se lucreze, să fie respectate astfel încât la sfârşitul anului viitor de la DN1 până la A2 să se poată merge pe autostradă. E un lucru important, e un lucru pe care indiferent cine va veni la guvernare, indiferent cine va fi ministru, trebuie să-l urmărească”, a mai transmis Sorin Grindeanu.