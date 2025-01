Încă o viață salvată de medicii constănțeni! Chist uterin gigant, operat cu succes la spitalul județean

O pacientă în vârstă de 48 de ani, din Eforie Sud s-a prezentat, de curând, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, acuzând creșterea exagerată în volum a abdomenului. Deşi a observat că ia în greutate, femeia nu s-a alarmat prea tare, crezând că doar s-a îngrășat. Spre surprinderea ei, se confrunta, de fapt, cu un chist uterin gigant care ajunsese să-i ocupe tot abdomenul, acesta atingând pragul de aproape 30 de centimetri. În plus, medicii care au operat-o, i-au mai descoperit acesteia încă un chist ovarian mai mic. Din fericire, femeia se simte acum bine, așteptând cu nerăbdare să fie externată și să plece acasă, la familie.Luna aceasta, s-a prezentat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, o femeie în vârstă de 48 de ani, care a fost internată pentru creştere excesivă în volum a abdomenului. La examinarea pacientei, abdomenul avea o circumferință vizibil mărit, V. I. părând, mai degrabă, o gravidă la termen. Formaţiunea tumorală ajungea la nivel xifoidian (stern). Potrivit dr. Lucian Șerbănescu, medic șef secția Obstetrică-Ginecologie 2 din cadrul SCJU, ea acuza, printre altele şi senzaţie de sufocare, precum şi imposibilitatea de a respira normal.„La examinarea CT şi RMN, s-a descoperit o formaţiune tumorală uterină (uter polifibromatos) de dimensiune gigant şi o formaţiune chistică ovariană pe partea dreaptă, cu semne de transformare în neoplasm. Deci, bolnava trebuia, neapărat, operată. Deoarece V. I. începuse să acuze, de mai mult timp, probleme respiratorii şi dureri abdominale s-a decis ca intervenţia chirurgicală să se efectueze cât mai repede”, a declarat dr. Şerbănescu, pentru „Cuget liber”. Alături de el, din echipa operatorie au mai făcut parte încă trei medici: dr. Vadim Rotar, dr. Sebastian Mirea şi dr. Adrian Moisescu, care nu doar că au salvat viaţa femeii, dar au şi extras exemplar cele două formaţiuni tumorale. Din fericire, examenul de anatomie patologică extemporaneu a infirmat suspiciunea neoplazică a formaţiunii chistice ovariene.Cadrele medicale au fost nevoite să practice intervenţia de histerectomie totală, cu anexectomie bilaterală, evoluţia pacientei fiind favorabilă post-operator. Cert este că, dacă femeia nu se prezenta la spital, riscurile erau foarte mari. În primul rând, se putea confrunta cu probleme respiratorii. În plus, a subliniat medicul, formaţiunea se putea microbioza, adică se necroza, putea să apară şi o eclatare a formaţiunii chistice ovariene, cu atingerea unei surse vasculare şi să îi fie pusă viaţa în pericol.Ce i-a şocat pe toţi, însă, a fost dimensiunea chistului uterin. „Eu operez de 20 de ani în spital şi nu am mai văzut niciodată o formaţiune tumorală uterină atât de mare. Noi am mai avut chisturi de ovar gigante, dar nu uterine. Uterul avea dimensiunea unui uter gravid la termen”, a adăugat dr. Şerbănescu.Pentru că miercuri, 15 ianuarie, pacienta era încă internată în spital, am întrebat-o cum se simte, dar şi cum a ajuns într-o astfel de situaţie. „De doi ani am văzut că îmi creşte burta, dar eu am fost plinuţă de când eram copil, aşa că nu am dat mare importanţă. De anul trecut, am început, însă, să mă simt mai rău, aveam senzaţia că nu mai pot respira cum trebuie. Nu m-am gândit să mă duc la un medic ginecolog, dar, în cele din urmă, am decis să fac ecografie şi acolo mi s-a spus că am un chist de dimensiuni foarte mari. Abia după operaţie, când am văzut fotografiile, am realizat cât de mare era”, ne-a declarat femeia.