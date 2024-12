Încercați-vă norocul! S-a suplimentat fondul de câştiguri la Loto 6/49

Joi, 12 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri, Loteria Română a acordat câştiguri în valoare totală de peste 4,98 milioane de lei. În urma câştigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49, pentru tragerea Loto 6/49 de joi, s-a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I cu 100.000 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 11,81 milioane de lei (peste 2,37 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 391.300 de lei (peste 78.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este în valoare de peste 168.900 de lei (aproximativ 34.000 de euro), în timp ce la Super Noroc se înregistrează la categoria I un report de peste 67.700 de lei.