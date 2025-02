Incident neobișnuit pe șantier. O mașină a fost acoperită cu pietriș de muncitori, din greșeală

O mașină parcată lângă linia ferată, în Iași, a fost acoperită cu pietriș. Muncitorii au fost opriți de polițiști înainte ca vehiculul să fie îngropat complet.Un șofer din Iași a avut parte de o surpriză neplăcută după ce și-a găsit autoturismul parțial îngropat în pietriș. Incidentul s-a petrecut pe 14 februarie 2025, într-o zonă unde se desfășoară lucrări de reabilitare a carosabilului, scrie bzi.ro.În timpul operațiunilor de descărcare a materialelor de construcție, muncitorii nu au observat că în apropiere era parcat un autoturism și au început să depoziteze balastul direct peste acesta. Proprietarul mașinii a descoperit paguba câteva ore mai târziu, stârnind indignare în rândul localnicilor. Reprezentanții firmei care execută lucrările nu au oferit încă un punct de vedere oficial, însă cazul ridică semne de întrebare cu privire la organizarea șantierului și atenția acordată de echipele de intervenție.Cum a ajuns mașina sub un morman de balastUn autoturism parcat a fost parțial îngropat sub un morman de pietriș, după ce muncitorii care lucrează la reabilitarea carosabilului au depozitat materialele de construcție în acel loc.Terenul de lângă calea ferată fusese folosit frecvent ca parcare improvizată, însă, odată cu demararea lucrărilor pe bulevardul Poitiers, spațiul a fost transformat într-un depozit de balast. Muncitorii au găsit în zonă un Citroën C4 și l-au mutat mai aproape de linia ferată, dar ulterior au acoperit vehiculul cu pietriș.Un trecător a observat situația și a alertat Poliția Locală înainte ca mașina să fie complet îngropată. Între timp, traficul în zonă rămâne restricționat, circulația desfășurându-se pe o singură bandă.„Noi, dimineață, când am venit, am văzut mașina acolo, însă am mutat-o mai spre linia de tren, fiindcă nu puteam să lucrăm. Colegul care era pe utilaj nu știa de ea și tot s-a pus balast și pietriș, după ne-a sesizat cineva că a căzut și pe mașină”, a transmis un muncitor de la fața locului, potrivit sursei citate.În urma investigațiilor, s-a aflat că mașina aparținea unui bărbat din Iași, care a abandonat-o după ce a fost implicată într-un accident. Proprietarul a primit despăgubirile de la asigurator și a lăsat vehiculul în custodia autorităților. Acesta a fost surprins atunci când a fost contactat de polițiști, care l-au întrebat despre starea fostei sale mașini. „Polițiștii locali au făcut verificări în zonă și au descoperit că mașina este, de fapt, abandonată de mai mult timp. Am trimis sesizare către asigurator pentru a o ridica de acolo, fiind în posesia lor acum. Vom monitoriza situația pentru a vedea ce se întâmplă”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Iași, conform stiripesurse.ro