INFOTRAFIC: Cod galben de ninsori în Constanţa, circulaţie în condiţii de iarnă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că se circulă în condiții de iarnă, cu precipitații sub formă de ninsoare, cu depuneri de zăpadă pe carosabil, în cele şase județe pentru care a fost emis cod galben de ninsori, respectiv: Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov (inclusiv municipiul București) și Teleorman.„S-a acționat pe timpul nopții pe raza tuturor județelor aflate sub atenționarea meteo atât cu utilaje, cât și cu material antiderapant, nefiind înregistrate evenimente rutiere care să genereze restricții de trafic.De asemenea, în celelalte județe ale țării circulația rutieră se desfășoară în general pe un carosabil umed, acoperit pe alocuri cu zăpadă, cu precipitații sub formă de ninsoare și se acționează cu utilaje și material antiderapant.Este semnalată ninsoare inclusiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A10 Sebeș-Turda.În aceste condiții, venim în sprijinul conducătorilor auto cu următoarele recomandări:- înainte de a pleca la drum, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteo din zonele în care urmează să vă deplasaţi şi echipaţi-vă maşina corespunzător, cu anvelopele de iarnă;- reduceți semnificativ viteza, evitând bruscarea comenzilor autovehiculului atunci când sunt precipitații, iar carosabilul este umed sau acoperit de zăpadă, gheață sau polei;- curăţaţi farurile şi blocurile de semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie - climatizare;- în situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza ploii/ceții/lapoviţei/ninsorii, folosirea luminilor de către toţi conducători auto reduce riscul producerii unor accidente rutiere”, au transmis reprezentanţii INFOTRAFIC.