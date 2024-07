Iulius, premiat pentru Excelență în Dezvoltarea Proiectelor Mixed-Use

Compania Iulius a primit premiul Excellence in Mixed-Use Development. Premiul a fost acordat săptămâna trecută, în cadrul 2024 Readers’ Choice Realty Awards, parte a Real Estate & Construction Forum and Awards Gala, eveniment al revistei Business Review care premiază reușitele remarcabile din domeniul real-estate.a declaratreprezentant Iulius în cadrul evenimentului Business Review. Având o experiență de peste un sfert de secol, Iulius s-a impus ca un jucător important pe piața imobiliară din România. Compania este strâns legată de conceptul de regenerare urbană prin proiecte mixed-use, fiind un pionier în realizarea acestor inițiative. Investițiile sale au revitalizat orașele Iași, Timișoara și Cluj, iar Constanța urmează să beneficieze, de asemenea, de efectul de transformare al unui proiect mixed-use de regenerare urbană.Proiectele dezvoltate de Iulius sunt flexibile și răspund nevoilor comunităților, furnizând servicii și facilități care sprijină viața urbană și contribuie la dezvoltarea orașelor. De exemplu, potrivit unei analize recente, Iulius Town Timișoara și Palas Iași se numără printre cele mai de succes proiecte din afara Bucureștiului.De asemenea, compania a realizat cea mai mare clădire de birouri din România, Palas Campus, în perioada pandemiei, când totul era pus pe pauză. Proiectul este, totodată unul mixt, care include la parter restaurante, cafenele, facilități sportive, un centru medical și este legat de restul orașului printr-o stradă nouă, construită de la zero de către Iulius.Iulius continuă investițiile semnificative și pregătește două mari proiecte de regenerare urbană, în Constanța și în Cluj.La Constanța, proiectul de regenerare urbană gândit de grupul Iulius presupune o investiție de peste 800 de milioane de euro. Lucrările vor fi complexe și vor include decontaminarea terenului Oil Terminal, teren pe care au fost active, acum mai bine de un deceniu, spații de depozitare pentru produse petroliere.Inima proiectelor Iulius, parcul, va fi menținută și aici, compania anunțând că vrea să construiască un spațiu verde generos pentru Constanța. Proiectul va fi unul de foarte mare amploare, care va include și o zonă de retail cu diverse concepte de divertisment, educaționale și culturale, precum și clădiri de birouri, dar și facilități sportive și pentru petrecerea timpului liber.Deși principiile regenerării urbane sunt constante, reprezentanții Iulius au arătat deseori că sunt adaptate pentru fiecare oraș în care se investește. Acest lucru se realizează pornind de la caracteristicile unice ale mediului urban și de la nevoile identificate în urma consultărilor cu administrația publică locală, societatea civilă și specialiștii din domeniu.Conceptul în sine, de mixed-use, face proiectele Iulius performante, atractive, utile și benefice pentru comunitate. Asta pentru că integrează, în același loc, atât oportunități de angajare, prin infrastructura office creată, în care se stabilesc companii din varii domenii, branduri, servicii și facilități care asigură acces la un stil de viață actual și facil, spații de joacă și divertisment, până la grădini și evenimente pentru publicul larg.Natura este, poate, cel mai important element diferențiator în proiectele dezvoltate de Iulius. Compania aduce arbori maturi și arbuști din Italia, îi aclimatizează în pepinierele special amenajate din țară, iar apoi îi plantează în fiecare proiect în parte. Cele peste 13 hectare de grădini însumează investiții de circa 18 milioane de euro.Pentru a reduce poluarea, Iulius încurajează mobilitatea alternativă, astfel că proiectele sale sunt accesibile cu bicicleta, pe piste special amenajate, iar angajații au acces la vestiare cu dușuri și locuri de parcare dedicate. De altfel, un alt element important la care Iulius este foarte atent este reprezentat de soluțiile de integrare a proiectelor în oraș. De exemplu, la Timișoara, a construit un pasaj subteran cu patru benzi, care a reușit să fluidizeze întreg traficul din acea zonă. La Iași, proiectul Palas Campus a inclus o nouă arteră de circulație, care facilitează legătura rapidă între proiect și centrul orașului. Așa cum menționam, Iulius continuă să dezvolte proiecte de regenerare urbană, care au demonstrat că au capacitatea să îmbunătățească calitatea vieții urbane, creând comunități sustenabile și vibrante. Unul dintre acestea se pregătește pentru Constanța.