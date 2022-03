Jack Daniel's și cola – mixul perfect pentru bărbații siguri pe gusturile lor!

Deși se spune că gusturile nu se discută, atunci când vine vorba de băuturile alcoolice preferate, majoritatea bărbaților optează pentru aceeași variantă: whisky. Fiind o băutură fină, asociată cu figuri masculine celebre, aceasta poate fi consumată în diferite moduri și îi cucerește chiar și pe cei mai pretențioși consumatori.Când vine vorba de whisky, opțiunile dintre care poți alege sunt aproape infinite. Un magazin online cu experiență în domeniu, precum BeiCeVrei, îți propune diferite sortimente din această băutură, care au fost clasificate în funcție de țara de origine, de brandul care le produce, de vechimea lor, de tipul de băutură (Single Malt, Straight Bourbon etc.) plus multe alte criterii.Cu toate acestea, există un sortiment de whisky recunoscut oriunde în lume, care a știut dintotdeauna cum să se facă remarcat. Este vorba de Jack Daniels , o băutură de origine americană, cu o istorie impresionantă, care i-a cucerit pe toți amatorii de whisky.Dacă nu vrei să bei whisky simplu, poți încerca una dintre cele mai populare combinații, cunoscută drept Jack și cola. După cum indică și denumirea sa, pentru a prepara acest cocktail ai nevoie doar de două ingrediente: sortimentul tău preferat de Jack și Coca-Cola. Acestea fiind zise, este recomandat să adaugi și câteva cuburi de gheață, dacă vrei să te bucuri de o băutură cu gust răcoritor.Iată cum este descrisă această combinație de către renumitul brand de whisky american: „Atunci când whisky-ul de Tennessee fin, dublu filtrat a întâlnit spuma dulce de cola, s-a născut cocktail-ul clasic al Americii. Vanilia naturală a whisky-ului se amestecă atât de bine cu nuanțele de caramel din cola, încât pare că aceste două ingrediente au fost făcute unul pentru celălalt.”Pentru a pregăti acest cocktail delicios, trebuie să urmezi câțiva pași foarte simpli. Pentru început, vei umple un pahar pe jumătate cu gheață. Peste cuburile de gheață, torni 50 ml de Jack Daniel’s și 150 ml de Coca-Cola. Proporțiile pot fi schimbate în funcție de preferințele tale, însă aceasta este rețeta clasică. După ce ai urmat acești pași, nu mai rămâne decât să savurezi rezultatul obținut!Create special pentru iubitorii băuturilor de tipul long drinks, dozele Jack & Cola oferă echilibrul perfect dintre whisky și cola. Disponibile în variante de 0.33L, aceste băuturi sunt ideale pentru petreceri ori pentru momentele în care nu vrei să pregătești chiar tu faimosul cocktail.Varianta RTD Jack & Cola conține sortimentul clasic de Jack Daniel’s Old No. 7 și cantitatea perfectă de Cola. Astfel, întregul amestec conține alcool în proporție de 5% și poate fi savurat cu orice ocazie. Este recomandat să guști acest sortiment după ce a fost ținut la rece ori după ce ai adăugat gheață după pofta inimii.În cadrul magazinului online BeiCeVrei, vei găsi un pachet cu 12 doze de Jack & Cola, totul la prețul promoțional de 127.09 lei. În plus, dacă locuiești în București ori în oricare dintre localitățile din județul Ilfov, livrarea va fi complet gratuită. BeiCeVrei este importatorul oficial în România al brandului Jack Daniel’s, motiv pentru care te poți bucura de gustul autentic al celui mai iubit whisky american, la preț de import!