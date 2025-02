Jalea unui monument istoric din centrul Constanței, devenit casă pentru șobolani

„Ruina” din centrul oraşului, la care facem referire în această ediţie, a fost concepută, pe vremuri, ca o casă de locuit pentru persoanele înstărite, cu subsol, parter, etaj și mansardă. Despre stilul arhitectonic în care a fost ridicată se spune că ar fi unul cu elemente eclectice, ferestre cu ancadramente și decorațiuni la fel. Altfel spus, face parte din tipologia de imobile aparținând unor proprietari potenți financiar.





Ce-a fost prin 1906 nu ştim cu exactitate, dar ştim ce se întâmplă acum. Ce am putut observa este revoltător. Prin uşile larg deschise, în încăperile de la parterul imobilului se pot observa cum se plimbă nestingheriţi şobolanii. Balconul pare că va cădea într-o clipă pe jos, în dreptul ferestrelor au fost lăsate doar bucăţi de cărămidă şi nimic nu mai aduce aminte de imaginea de odinioară a unei clădiri monument istoric. Imaginea nu este deloc una plăcută, lucru cu care sunt de acord şi trecătorii. „De fiecare dată când trec prin zonă, îmi îndrept privirea spre această clădire. Păcat de ea, că se degradează pe zi ce trece tot mai tare. Tencuiala continuă să cadă, elementele decorative sunt multe desprinse, peste tot numai crăpături”, ne-a declarat Adrian M. „Este adevărat că are o vechime de 119 ani, dar dacă ar fi fost întreținută, nu ar fi arătat în halul acesta. Mai sunt și alte case vechi, dar care arată bine. Am citit că, pe deasupra, este considerată monument istoric. Ce fel de monument este acesta, care mai are un pic și cade pe jos?”, a adăugat Robert F.









De ce arată atât de rău acest monument istoric? Se pare că proprietarul imobilului, un cetățean străin, a solicitat și a obținut de la Primăria Constanța, în urmă cu aproximativ cinci ani, certificatul de urbanism necesar pentru modificarea clădirii. La momentul respectiv, acesta a declarat că intenționează ca în acest loc să fie construit un centru de recreere și distracție, după ce supraetajează imobilul și îi adaugă un corp nou. Se vorbea chiar că imobilul de pe strada Cuza Vodă s-ar putea transforma într-un muzeu digital, dar ghici, ce?







Proprietarul a fost sancţionat în toamna anului trecut



Lucrările nu au început niciodată. Anii au trecut și totul a rămas la nivel de vorbe… Mai mult decât atât, clădirea cu iz istoric nu a fost nici întreținută, motiv pentru care a continuat să se degradeze. Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, anul trecut, în luna septembrie 2024, proprietarul a fost sancționat cu două amenzi, în valoare de 4.500 de lei, pentru nereabilitarea fațadei și lipsa unei plase de protecție. Contactată telefonic, Laura Tudosie, arhitect, ne-a declarat că, într-adevăr, proprietarii imobilului sunt niște străini, care, de mai mulți ani, încearcă să facă, acolo, un muzeu digital. „Atât clădirea la care faceți referire, cât și cealaltă, în care au funcționat spații comerciale sunt monumente de arhitectură, avizarea este la nivelul comisiei zonale, dar trebuie să avem un proiect, ca să avem ce să avizăm. Deocamdată, proiectul cu care se luptă ei se plimbă de la un proiectant la altul de mai multă vreme și nu a fost completat conform solicitărilor comisiei zonale, care a cerut arhitecți avizați de Ministerul Culturii, expertiză tehnică, studiu istoric, cum se cere la monumentele istorice. Până acum nu s-a putut veni cu așa ceva. Ei doresc acolo, în principiu, să păstreze cele două clădiri, care sunt monument istoric, să desființeze ce se întâmplă în spate, adică acele clădiri care mai există, care nu au valoare, și să construiască o nouă clădire, care să facă legătura. Se vorbea chiar și de un acoperiș de sticlă care să le unească. Acum, însă, ideea aceasta trebuie susținută de specialiști. Clădirea albastră este foarte degradată. Am fost acolo, în urmă cu câțiva ani, și ne-a fost frică să intrăm în ea, pentru că planșeul de peste subsol este din lemn și părea nesigur. Nu se poate intra. Clădirea de la stradă, în care au funcționat spațiile comerciale arată mai bine, pentru că a fost consolidată, la un moment dat, dar cea din spate, nu. Chiar dacă arată rău, în prezent se găsesc tehnici moderne și principii de restaurare și consolidare. Cred că se poate salva, dar trebuie să ajungă pe mâna unor specialiști. Clădirea este construită în stil eclectic, cu elemente de inspirație clasică, dar la un nivel de provincie. Nu putem spune că este un stil neoclasic”, a declarat arhitectul, pentru „Cuget liber”.





Pentru foarte mulţi constănţeni, clădirea de pe strada Cuza Vodă nr. 30-32 nu reprezintă un monument istoric, ci o „ruină”, pe lângă care trec, uneori, atunci când au treabă prin zonă. Din fericire, au precizat localnicii cu care am avut ocazia să discutăm, măcar nu prezintă un risc pentru trecători, imobilul aflându-se în curte şi nu la stradă. Tot la această adresă se mai află o altă clădire, în care, cu ani în urmă au funcţionat nişte spaţii comerciale, aceasta fiind mai bine întreţinută.