Juriului Național Blue Flag s-a reunit la Jupiter. Noi plaje din sudul litoralului vor primi râvnita distincție

Juriului național Blue Flag s-a reunit la Hotelul Majestic Jupiter, în perioada 30 august - 1 septembrie 2024, la invitația dr. ing. Dragoș Răducan, Președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membru activ al juriului, pentru a analiza oportunitatea acordării prestigioasei distincții „Blue Flag” noilor plaje apărute în sudul litoralului românesc.







Programul "Blue Flag", cunoscut în România sub numele de "Steagul Albastru", a fost lansat în 1987, Anul European al Mediului, de către Fundația de Educație pentru Mediu (Foundation for Environmental Education - FEE). Acesta are ca obiectiv premierea plajelor și porturilor de agrement care se remarcă prin calitatea serviciilor și mediului, și încurajarea autorităților locale și sectorului privat să adopte măsuri pentru protejarea și îmbunătățirea zonei de coastă.







România figurează pe harta internațională "Blue Flag" cu 7 plaje distinse cu această etichetă de calitate: Vega Vintage, din stațiunea Mamaia, Marina Regia, Phoenicia și Axxis Nova din Năvodari, Citadel și Azur din Eforie, precum și Phoenicia Blue View din stațiunea Olimp.







Distincția "Blue Flag" este recunoscută la nivel global ca una dintre cele mai importante etichete ecologice voluntare pentru plaje, porturi turistice și nave de agrement. Pentru obținerea acesteia, plajele trebuie să îndeplinească 33 de criterii stricte, iar porturile de agrement 38 de criterii, care includ aspecte precum calitatea apei, siguranța utilizatorilor, gestionarea deșeurilor și măsuri de educație ecologică.







Rolul și Activitatea Juriului Național Blue Flag din România







Juriul Național Blue Flag este responsabil de evaluarea și selecția plajelor și porturilor de agrement din România care aplică pentru obținerea acestei distincții internaționale. Componența juriului include reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, specialiști de la Direcțiile de Sănătate Publică, reprezentanți ai administrațiilor locale, membri ai organizațiilor non-guvernamentale de protecție a mediului și ai asociațiilor din domeniul turismului și transportului naval.







Juriul Național Blue Flag analizează dosarele de candidatură, efectuează inspecții la fața locului și emite recomandări privind acordarea sau retragerea distincției "Blue Flag". Procesul de evaluare este unul riguros, implicând verificări atât la nivel național, cât și internațional.







Importanța Distincției Blue Flag pentru Turismul Românesc







Obținerea și menținerea etichetei "Blue Flag" reprezintă un simbol al calității și atractivității plajelor și porturilor de agrement, contribuind la îmbunătățirea imaginii destinațiilor turistice din România și încurajând adoptarea bunelor practici în gestionarea mediului și promovarea turismului sustenabil.







Federația Patronatelor din Turismul Românesc rămâne dedicată susținerii acestor eforturi și încurajează toate autoritățile și operatorii de pe litoralul românesc să aspire la obținerea acestei distincții, contribuind astfel la creșterea competitivității turistice a României pe plan internațional.