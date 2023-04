La City Park Mall Constanța sărbătorești un Paște în stilul tău, cu premii de mii de lei

– În apropierea Paștelui, City Park Mall Constanța lansează campania „Îmbracă-te în tradiții noi” și își invită vizitatorii să descopere cele mai fresh tendințe în fashion, să aleagă cadouri inspirate pentru cei dragi și să celebreze sărbătorile pascale în stilul lor, cu premii garante la shopping.„Anul acesta, la City Park Mall sărbătorim Paștele în stil personal. Amenajăm masa tradițională după ultimele tendințe, ne înnoim garderoba sub îndrumarea unui stilist, ieșim la restaurant și ne răsfățăm papilele cu cele mai rafinate vinuri. Și pentru a face această experiență și mai specială, am pregătit o mulțime de premii atractive disponibile prin aplicația SPOT”, spun reprezentanții City Park Mall Constanța.Clienții care descarcă aplicația SPOT și își completează integral profilul de utilizator primesc garantat un golden egg pe care îl pot extrage din urna special amenajată la Info Desk și care conține un premiu surpriză garantat: una dintre cele600 de sticle de spumant Cuvee de Purcari și 1000 de sticle de vin La Plage Rose, Crama Rasova, în limita stocului disponibil.Totodată, la cumparaturi de minimum 750 lei cumulate pe maximum trei bonuri fiscale scanate în aplicația SPOT, în secțiunea scratch card, clienții primesc aleatoriu unul dintre cele 1000 de premii disponibile, constând în:· vouchere de cumpărături· vin spumant Blue Nun Gold cu foițe de aur· lapte de corp Plaisirs Nature Yves Rocher· cafea Lavazza măcinată Crema & GustoToți participanții la scratch card în perioada 1-20 aprilie intră automat în tombola pentru a câștiga unul dintre cele patru premii pentru „Un Paște în stilul tău”:· o sesiune de cumpărături în valoare de 3000 de lei sub formă de vouchere cadou, sub îndrumarea stilistului City Park Mall· o sesiune de cumpărături în valoare de 2000 lei sub formă de vouchere cadou, sub îndrumarea stilistului City Park Mall· o masă elegantă pentru 8 persoane la restaurantul LUV din City Park Mall Constanța· un aranjament de masă Zara HomeDe asemenea, în perioada campaniei, clienții pot beneficia de reduceri speciale și oferte atractive oferite de brandurile exclusiviste din mall.În perioada 3-18 aprilie, vizitatorii City Park Mall vor găsi amenajat în piațeta liftului panoramic, de la nivelul -1, un colț special cu tematica de Paște, „Căsuța Iepurașului”, unde își pot face fotografii alături de cei dragi.Clienții City Park Mall beneficiază în această perioadă de serviciul gratuit de expediere a cadoului de Paște, oriunde în țară. Serviciul poate fi accesat la cumpărături de minimum 150 lei pe un singur bon fiscal.Un alt serviciu oferit gratuit de City Park Mall Constanța este cel de consiliere stilistică, disponibil pe tot parcursul anului. Prin programul de personal styling, clienții pot afla informații despre stil, modă, tendințe și cum să facă alegeri smart atunci când merg la shopping. Stiliștii Andrew Christian și Mirela Platon îi vor ajuta să înțeleagă mai bine ce li se potrivește în funcție de personalitate, obiceiuri și preferințe. O sesiune de styling durează două ore și poate fi rezervată prin completarea formularului disponibil pe site -ul centrului comercial.Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria Gallery, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Nomasvello, World Class, Locar Wash, Christian Tour, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre..Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.