LIVETEXT. UN NOU SPITAL, CONSTRUIT LA CONSTANŢA! Preşedintele CJC, Mihai Lupu: "ESTE UN MOMENT ISTORIC!"

UPDATE - Mihai Lupu: "Vă mulțumesc că sunteți aici. Vreau să vă ofer câteva cifre a ceea ce înseamnă sistemul de sănătate al județului Constanța. Spitalul Județean a fost dat în folosință acum jumătate de veac. Aproximativ 42.000 de pacienți au ajuns la UPU. Anul acesta doar în primul trimestru au fost 29.100 de persoane la UPU iar numărul celor internate ajunsese la 12.000. Spitalul Județean are 40 de secții si aproxinativ 3600 de angajați. Este o clădire mai veche de 50 de ani, ridicată după niște planuri gândite acum 50 de ani. Astăzi acestea nu se mai regăsesc în ceea ce spitalul are nevoie pentru a îngriji bolnavii"





Mihai Lupu: "Este un moment istoric. Spun acest lucru deoarece în ultimele 3 decenii nu s-a găsit o soluție pentru ca noi constănțenii să avem un spital nou. Guvernul României a stabilit trecerea unui imobil teren plus clădire aflat în proprietatea statului în administrația județului Constanța. Este vorba de un teren pe care va fi construit un spital nou. În solicitările noastre înaintate Guvernului am motivat necesitatea construirii acestui spital. Am exprimat de fiecare dată că județul Constanța este un județ expus riscurilor. Avem centrala atomonucleară, rafinărie, port, baza NATO. Aș vrea să le mulțumesc liderilor coaliției guvernamentale pentru că au înțeles acest demers. Acesta este un început. Am fost asigurat că acest spital va fi susținut de Guvernul României. Greul abia acum începe"

Mihai Lupu: "Vom apela la toate cunoștințele de specialitate. Vom face toate demersurile împreună cu miniștrii pentru suportul financiar. Dacă nu, sursa de finanțare va fi CJC. Nu ne putem permite sa întârziem. Trebuie să depunem toate eforturile să realizăm acest obiectiv. Vreau să vă spun că necesitatea acestui spital este obligatorie. Trebuie să ne apucăm de treabă. Vom oferi detalii pe viitor despre cum se va realiza acest obiectiv"

Mihai Lupu: "Este clar ceea ce vrem să facem. Expertiza Ministerului Sănătății ne va spune exact ceea ce trebuie sa facem. Valoarea nu putem să o deducem decât în funcție de ceea ce există astăzi. Toate lucrurile care se găsesc acum în Spitalul Judetean vor fi transferate în noul spital. Trebuie să facem un studiu de fezabilitate"







Mihai Lupu: "Am studiat mai multe sisteme medicale din străinătate. Mai ales pe cel din Turcia. Ei ne-au spus că dacă există finanțare și avize se poate ridica acest spital în doi ani de zile. Noi trebuie să venim cu niște norme clare. Aici nu mai este vorba de ambiții politice. Dacă nu înțelegem roți că trebuie să tragem la aceeași căruță, vom avea de suferit."







Mihai Lupu: "Nu știm încă ce se va întâmpla cu actuala clădire a Spitalului Județean. Vom vedea la timpul potrivit. Totul necesită peste 125 de milioane de euro, dar nu o luați ca pe o cifră oficială. Conducerea spitalului a făcut demersuri pentru a achiziționa un microscop pentru secția de chirurgie. Spitalul acesta pe care îl avem acum trebuie să funcționeze la parametrii normali cel puțin până îl vom avea pe cel nou."













În aceste momente, în Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ Constanța, președintele CJC, Mihai Lupu, susține o declarație de presă privind construirea unui nou spital.