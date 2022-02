LOTO. Reporturi de milioane de euro la tragerile de duminică, 6 februarie

Duminic─â, 6 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 ┼či Super Noroc, dup─â ce la tragerile loto de joi, 3 februarie, Loteria Rom├ón─â a acordat 30.358 de c├ó┼čtiguri ├«n valoare total─â de peste 1,59 milioane lei.La Loto 6/49 se ├«nregistreaz─â la categoria I un report ├«n valoare de peste 7,38 milioane lei (peste 1,49 milioane de euro), iar la Noroc este ├«n joc un report cumulat ├«n valoare de peste 3,4 milioane lei (peste 687.800 de euro).La Joker, la categoria I, este ├«n joc un report ├«n valoare de peste 32,37 milioane lei (peste 6,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a se ├«nregistreaz─â un report ├«n valoare de aproximativ 303.000 de lei (peste 61.200 de euro). La Noroc Plus este ├«n joc un report cumulat ├«n valoare de peste 59.000 de lei.La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a se ├«nregistreaz─â un report ├«n valoare de peste 19.600 de lei. La Super Noroc la categoria I este ├«n joc un report in valoare de peste 6.600 de lei.