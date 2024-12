Lucrările de reducere a eroziunii costiere avansează în zona Balta Mangalia-Venus-Aurora

În sudul litoralului românesc, lucrările din cadrul proiectului „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020) – Etapa II” continuă într-un ritm susținut. Acest proiect, gestionat de Administrația Națională Apele Române (ANAR) prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL), are scopul de a proteja plajele împotriva eroziunii, asigurând adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea durabilă a litoralului românesc.Potrivit reprezentanților Apelor Române Dobrogea-Litoral, lucrările au avansat considerabil. Structurile hidrotehnice vechi, precum digurile deteriorate, au fost demolate, fiind înlocuite cu trei diguri moderne, deja finalizate, care vor reduce pierderile de nisip și vor stabiliza linia țărmului. În plus, au fost refăcute profilurile plajelor din zona Venus-Saturn, afectate anterior de ravene generate de precipitațiile abundente.Un aspect important al proiectului este sprijinirea biodiversității marine. În acest sens, se lucrează la dezvoltarea habitatelor pentru diverse specii acvatice.Lucrările vizează nu doar protejarea plajelor împotriva eroziunii, ci și asigurarea unei protecții pe termen lung pentru infrastructura costieră. Proiectul are o durată de viață proiectată de 50 de ani și este conceput să reziste chiar și în fața evenimentelor meteorologice extreme, cu o recurență de până la 1/100 de ani.Valoarea contractului pentru zona Balta Mangalia-Venus-Aurora se ridică la 415,8 milioane lei, fără TVA. Acesta include lucrări complexe, precum înnisiparea artificială a plajelor și construirea de structuri costiere moderne, pe o lungime totală de 3.100 de metri. Termenul estimat de finalizare este sfârșitul anului 2025.La nivel general, proiectul „Reducerea Eroziunii Costiere – Faza II” implică investiții totale de 3,8 miliarde lei, fiind finanțat prin programe europene precum Programul Operațional Infrastructură Mare (2014-2020) și Programul de Dezvoltare Durabilă (2021-2027). Dintre cele 11 loturi incluse în proiect, zonele Mamaia și Eforie au fost deja finalizate, iar lucrările în celelalte zone continuă conform planului.