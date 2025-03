Mărţişoare şi flori pentru bolnavi şi bunicuţele Centrului de Îngrijiri Poarta Albă

Sosirea primăverii, a fost vestită, zilele acestea, tuturor domnişoarelor şi doamnelor internate în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. Voluntarii Asociaţiei „Suflete deschise”, le-au adus ghiocei, iar pacientelor le-au fost prinse în piept mărţişoare, simboluri ale reînnoirii şi speranţei, pentru a le aduce noroc şi însănătoşire grabnică. Totodată, voluntarii le-au răsfăţat şi cu câte un mărţisor dulce, o prăjitură cu multă ciocolată. În plus, fiecare a mai primit şi câte o felicitare, în care pe lângă emoţionantele mesaje, se află şi Icoana Maicii Domnului. Un omagiu le-a fost adus şi celor 37 de bunicuţe, care vieţuiesc în Centrul de Îngrijiri și Asistență Poarta Albă, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Bineînţeles că nu au fost uitaţi nici cei 43 de bunici. Cu toţii au primit cadouri, dulciuri şi fructe, şi au lăcrimat de bucurie şi de emoţie.„Multe persoane întâmpină primăvara în suferinţă. Majoritatea sunt mame, surori, soţii, copii, la care nu vine nimeni fie că sunt prea departe, fie că nu pot, fie că pur şi simplu nu mai are cine să vină şi fiecare dintre noi, am putea fi în locul lor. Natura renaşte, renaşte speranţa şi reînvie iubirea şi acum când a început postul Paştelui se cuvine să facem să rodească faptele bune”, a declarat reprezentantul Asociației „Suflete deschise”, Petre Preda.