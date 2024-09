Măsuri disperate pe rafturile magazinelor, de teama hoților. "Am ajuns să punem sigilii pe salam!"

Astfel, responsabilii magazinelor au pus pe anumite produse, precum cașcaval, cutie de icre sau salam, un sistem de siguranță tip „plasă”, care se desface foarte greu.





În mod obișnuit, sigiliile și alarmele erau aplicate pe produse de „lux” sau pe cele care valorau mai mult, precum electrocasnicele și băuturile alcoolice. Cu toate acestea, situația s-a schimbat radical. Acum, inclusiv cele mai comune alimente sunt protejate. Produsele lactate, mezelurile și conservele de icre sunt ținta perfectă pentru hoți.











„Ne confruntăm cu hoți bine pregătiți, care știu exact cum să fure, indiferent de măsurile pe care le luăm. Am fost nevoiți să punem alarme pe cele mai furate produse: cașcaval, salam, icre, șuncă presată, toate acestea dispăreau frecvent de pe rafturi. Și nu doar produsele scumpe, ci și unele mai ieftine. Spre exemplu, cutiile de icre au ajuns să fie sigilate, deoarece am prins oameni care mâncau direct din ele printre rafturi. Și acum se mai întâmplă să găsim cutii goale printre rafturi. Dacă ar fi după noi, am sigila majoritatea produselor”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” un angajat al unui supermarket din Constanța.



„Nu știi dacă să râzi sau să plângi”





Prețurile produselor diferă de la un magazin la altul. De exemplu, într-un market din zona Centrului Vechi, într-un astfel de sigiliu sunt puse o cutie de icre care are prețul de 13,50 lei, o șuncă cu prețul de 42,50 lei sau un salam de 15,90 lei. Într-un alt magazin găsim un raft plin de produse lactate puse în sigilii. Aici, prețurile sunt destul de ridicate, începând de la 14 lei și depășind prețul de 70 de lei.













Deși se poate presupune că furturile sunt comise în principal de persoane cu dificultăți financiare, adevărul este surprinzător. Cei care fură cel mai des sunt chiar persoanele la care ne-am aștepta mai puțin.





„Vedem oameni în toată firea, bine îmbrăcați, care ascund salamurile în buzunare. De când am pus alarme, sunt ceva mai reticenți. Cașcavalul, fiind scump, este mereu în vizorul hoților. Sigiliile au ajutat mult, iar diferența se vede”, a declarat o angajată a unui market din zona Centrului Vechi din Constanța.











Hoții vizează nu doar produsele scumpe, ci și pe cele mai mici și ieftine, care sunt mai ușor de ascuns în buzunare, sacoșe sau geci.





„Dacă nu am avea paznici, sunt sigur că ar fugi pe ușă cu sigiliile în mână. Chiar și cu paznicii lângă ei au un tupeu fantastic. Sună alarmele astea încontinuu” a adăugat un alt angajat.











„Ca la români. Când vezi cașcavalul închis în cutii de plastic, nu știi dacă să râzi sau să plângi. Am ajuns să punem sigilii pe salam”, a adăugat un constănțean.





Situația reflectă o realitate îngrijorătoare în care furturile frecvente forțează comercianții să adopte măsuri extreme pentru a-și proteja marfa, chiar și în cazul unor produse obișnuite, precum salamul sau cașcavalul. Aceste soluții, deși eficiente, scot în evidență provocările tot mai mari cu care se confruntă magazinele pentru a preveni pierderile. Sigilarea alimentelor de bază a devenit o realitate în multe supermarketuri, semnalând nu doar o criză economică, ci și o problemă socială mai amplă.





Comercianții din Constanța au început să recurgă la măsuri de securitate sporite pentru a proteja anumite produse de furt, pe fondul unui val tot mai mare de infracțiuni. Nici măcar paznicii nu țin pasul cu hoții, care reușesc să fure din orice magazin, indiferent de măsurile preventive.