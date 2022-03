Medic, despre isteria creată de lipsa iodului din farmacii: "Nu vă panicați! Suntem o nație îmbibată în iod oricum!"

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, medicul Adina Alberts spune că goana românilor după iod trebuie să înceteze, explicând de la a la z cum stau lucrurile de fapt:







"Isteria aprovizionării cu iodură de potasiu trebuie să înceteze! Asta dacă ea chiar există. Câțiva dintre dvs mi-au sesizat că un astfel de fenomen ar fi în plină desfășurare…????Eu sunt una dintre școlărițele anului 1986, atunci când a avut loc explozia de la Cernobîl. Eram în Piatra Neamț, localitate puternic afectată de valul radioactiv. Îmi amintesc cu câtă râvnă se spălau, zilnic, cu jeturi puternice de apă, clădirile, acoperișurile, străzile, copacii, totul în jurul nostru. Îmi amintesc zeama aceea albicioasă, puțin spumată, care se scurgea pe străzi de peste tot. Îmi amintesc specialiștii care măsurau în jurul liceului meu, în fiecare dimineață, nivelul radioactivității. Acel zgomot sacadat care devenea tot mai alert în zonele în care radioactivitatea era crescută! Pff, cât de bine îmi amintesc. În acea primăvară nu am mâncat salată, ridichi, spanac, urzici, etc. Iar timp de vreo săptămână (parcă), am luat iodură de potasiu, câte 2 pastiluțe în fiecare dimineață. Era dulceagă. Îmi amintesc foarte bine momentul acela deși nu îi realizasem deloc implicațiile. Nu mă simțeam în pericol, nu eram stresată. A fost! A trecut! Apoi viața a mers înainte ca și până atunci. Și am uitat!????Foarte mulți dintre dvs îmi scrieți speriați că nu găsiți iodură de potasiu în farmacii. Mă întrebați dacă e bine să luați preventiv iod pentru a fi cât mai bine protejați în eventualitatea unei explozii nucleare. Eu vreau să vă spun tuturor “Nu vă panicați”! Nu e cazul! În primul rând pentru faptul că noi suntem o nație îmbibată în iod oricum! Suntem singura nație europeană, poate chiar planetară, care are o legislației idioată prin care, de 20 de ani ni se bagă iod în sarea de bucătărie. Obligatoriu, prin lege. Iar sarea iodată se utilizează, tot obligatoriu prin lege, în aproape toate preparatele alimentare fabricate în România. Pâine, prăjituri, brânză, salamuri, conserve, etc. Este o inepție pentru sănătatea glandei noastre tiroide! Dar are acest unic beneficiu și anume, în eventualitatea puțin probabilă a unei explozii nucleare, noi românii să fim mai bine protejați împotriva patologiei tiroidiene de cauză radioactivă. Adică împotriva absorbției la nivel tiroidian a iodului radioactiv.????Dacă vreți totuși să găsiți iod în farmacii, acestea sunt pline de suplimente alimentare care conțin iod. Sunt și foarte multe tipuri de multivitamine și minerale care conțin iod. Aproape toate! Deschideți prospectele dacă nu mă credeți!????NU! În niciun caz nu administrați iodură de potasiu în scop preventiv. Nici dvs și nici copiilor dvs! Ați puteți să vă achiziționați un supliment cu iod, și ați putea să îl păstrați într-un sertar. Dar să nu îl luați decât dacă, Doamne ferește, va fi cazul! Din păcate, în cazul unei explozii nucleare, întregul organism suferă profund. Nu doar tiroida… Nu mai continui!", a scris medicul Adina Alberts, într-o postare pe Facebook.