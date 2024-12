Mii de constănţeni s-au liniștit! "Nu puteam să riscăm să ajungem pe mâna Rusiei"

Decizia Curții vine după declasificarea, pe 4 decembrie 2024, a unor documente prezentate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 28 noiembrie 2024. Aceste documente, făcute publice, arată că procesul electoral a fost marcat de nereguli sistemice, inclusiv: intervenții ilegale pe rețelele sociale, menite să influențeze intenția de vot a cetățenilor; surse de finanțare nedeclarate, care au alimentat campanii electorale în mod ilegal; încălcarea reglementărilor privind transparența campaniilor electorale, ceea ce a afectat încrederea publicului în corectitudinea alegerilor.



„Toți ne fură, toți ne manipulează”





Pentru unii cetățeni din municipiul Constanța, această decizie este percepută ca o lovitură directă la adresa democrației. Sentimentul că votul lor a fost „anulat” de o instituție a statului a generat o puternică reacție de nemulțumire, în special în rândul celor care au participat la vot în primul tur. Criticii deciziei Curții văd acest moment ca pe un semn al disfuncționalităților sistemului democratic și pun sub semnul întrebării capacitatea statului de a organiza alegeri libere și corecte.





„Decizia CCR zguduie fundația democrației! Am stat la coadă să votez pentru ce? Să îmi spună Curtea Constituțională că votul meu nu contează? Unde e democrația? Cine mai garantează că data viitoare va fi altfel? Nu au intrat în turul II persoanele care trebuiau sau ce s-a întâmplat? Nu m-am așteptat niciodată la o asemenea decizie”, ne-a declarat Aurel Ilie, senior constănțean.



„Asta se întâmplă când lucrurile nu ies așa cum vor cei de la conducere. Democrația a fost călcată în picioare. Ce încredere am mai putea avea noi, ca cetățeni, în stat? Toți ne fură, toți manipulează, iar noi, oamenii de rând, plătim prețul. Ce rost mai are să mai mergem la vot? Să decidă ei direct. Nu ne putem numi un stat democratic”, ne-a declarat Emilia Călin, tânără din Constanța.





Pe de altă parte, există mii de constănţeni care privesc decizia Curții ca pe o ușurare. Mulți dintre ei susțin că țara noastră se afla într-un pericol fără precedent care putea să aibă consecințe grave. Această tabără consideră că anularea alegerilor, deși „dureroasă”, a fost absolut necesară pentru siguranța țării.





„Este o decizie fără precedent, dar nu puteam să riscăm să ajungem pe mâna Rusiei. Trebuie să privim anularea alegerilor și cu alți ochi, nu numai critici. Trăim într-o țară care cunoaște ce înseamnă să nu ai parte de democrație, nu vrem să ne reîntoarcem în trecut. Cu siguranță a fost luată cea mai bună decizie, însă, într-adevăr, a fost luată mult prea târziu. Ce au păzit până acum?”, a adăugat Mirela Stan, constănțeancă.





„Toate aceste aspecte au avut un efect convergent de desconsiderare a principiilor esențiale ale alegerilor democratice”, arată CCR.