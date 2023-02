Mobilizare globală de World Cancer Day. 45 de obiective importante din România, luminate în portocaliu. NU ȘI LA CONSTANȚA!

World Cancer Day este o inițiativă a The Union for International Cancer Control (UICC) și mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga lume. Una dintre modalitățile de a transmite publicului larg mesajul de conștientizare și de luptă împotriva cancerului este luminarea în portocaliu a obiectivelor simbol din orașele lumii.Pentru al treilea an consecutiv, Asociația Magic, partener al UICC (The Union for International Cancer Control – inițiatoarea World Cancer Day), pune și ea umărul la această mobilizare mondială, așezând astfel și România pe harta mobilizării globale de World Cancer Day.Bunăoară, astă seară, sâmbătă 4 februarie 2023, grație multor instituții vor fi luminate în portocaliu, timp de trei ore (19-22), 45 de obiective importante din București și alte șapte orașe din țară.Arcul de Triumf, Primăria Municipiului București, Teatrul Național I.L. Caragiale (TNB), Teatrul Odeon, Cercul Militar Naţional, CREART – Centrul de Creație, Artă si Tradiție al Municipiului București, Opera Națională București, Palatul Primăverii, Palatul Regal, Biblioteca Naţională a României, Camera de Comerț și Industrie a României, Cercul Militar Naţional, Academia de Studii Economice București (ASE), Muzeul Antipa, Turnul de Telecomunicații Speciale (STS), București Mall, Hotel Sheraton, Hotel Novotel, Hotel Hilton (Centrul Vechi), Hotel Triumf, Hotel Marmorosch, Sky Tower, Podul Mihai Bravu, Sala Palatului, Palatul Victoria – Guvernul RomânieiPrimăria Brașov, Literele de pe Tâmpa, Casa Sfatului – Muzeul Județean de Istorie BrașovCasa de Cultură a Studenților ”Lucian Blaga”, Casino Centrul de Culturală Urbană, UBAPodul Minciunilor, Primăria SibiuTeatrul Mihai Vișniec, Spitalul Județean de Urgență “SF. Ioan cel Nou”, Cetatea de Scaun a SuceveiPalatul Episcopal, Primăria Oradea, Podul CentenaruluiPrimăria IașiTeatrul Național Marin Sorescu, Muzeul de Artă din CraiovaSpitalul Orășenesc Târgu NeamțStatuia lui Petrache Lupu, Primăria MaglavitCancerul este a doua cauză majoră de deces din lume și cauza principală de deces în rândul copiilor și adolescenților.10 milioane de oameni mor, anual, de cancer – mai mult decât de HIV/SIDA, malarie și tuberculoză, la un loc.În întreaga lume, se înregistrează anual aproximativ 300.000 de cazuri noi în rândul copiilor cu vârsta între 0 şi 19 ani.Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2035, numărul mondial de cazuri de cancer s-ar putea dubla și aproximativ 40% din populația globului se va confrunta cu această boală, la un moment dat în viață.Prin prevenţie, detectarea cancerului în fază incipientă şi tratament, ar putea fi salvate în fiecare an 3,7 milioane de vieţi - adulți și copii.