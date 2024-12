Moș Crăciun a făcut unor familii, cel mai frumos dar. Ce se spune despre bebelușii născuți de Crăciun

Pentru numeroase familii, Crăciunul a venit cu cel mai frumos dar de sărbători: un copil. Tradiția spune că bebelușii care se nasc în această noapte sfântă sunt norocoși. Aproximativ 50.000 de români își sărbătoresc ziua de naștere de Crăciun.

Primul Crăciunel, Matias Ștefan, are 3 kg 600.

În noaptea de Crăciun, la Iași s-au născut trei bebeluși, un băiețel și două fetițe, informează stirileprotv.ro Pompierii au venit cu daruri, așa cum le aduc în fiecare an copilașilor născuți în această noapte sfântă.

Oana Florici, mamă: „Nu era planificat, am ajuns la 06.20 la spital, am avut contracții până la ora 12, am mers în sala de naștere și la 2.30 s-a hotărât să vină. A fost o sarcină cu probleme, dar ne bucurăm că s-a născut sănătos.”







Reporter: „Cum a fost când l-ați văzut?”