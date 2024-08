Ne dau cu o mână, ne iau cu alta? "Rămâne de văzut ce se va întâmpla după 1 septembrie!"

Mai mult decât atât, ea i-a solicitat ministrului Finanţelor, Marcel Boloş să îi facă o simulare ca să vadă exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii, în loc să câştige. „Cu întreaga analiză o să vină ministrul Finanţelor, astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban nici prin impozitare, nici prin renunţare la vouchere (voucherele sociale pentru alimente care sunt acordate pensionarilor)”, a declarat, la rândul lui, premierul.





Ca să înţelegeţi mai bine, mulţi oameni se tem că, după ce s-au majorat unele pensii, ele au trecut de plafonul pentru a deveni impozabile. „Mie îmi este frică să nu ni se ia din bani, adică, statul să ne dea cu o mână și să ne ia cu cealaltă mână. Sperăm că lucrurile se vor aşeza, că vom primi pensii mărite şi nu ni se vor impune noi impozite”, ne-a declarat Marian P., pensionar. „Rămâne de văzut ce se va întâmpla după creșterea pensiilor de la 1 septembrie, dacă pragul de impozitare se va menţine cum s-a anunţat sau dacă vor apărea schimbări, între timp”, a adăugat Irina B.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat că pragul de impozitare a pensiilor va creşte, de la 1 octombrie 2024, de la 2.000 de lei, cât este în prezent, la 3.000 de lei. Potrivit acesteia, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată, iar începând cu această dată, impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei. Deci, de la 1 octombrie, toate pensiile mai mici de 3.000 de lei vor fi scutite de impozit, în prezent doar cele sub 2.000 de lei scăpând de impozitare.„Am analizat cu premierul Marcel Ciolacu situația și am decis ca începând cu 1 octombrie, Ziua persoanelor vârstnice, nicio pensie din sistemul public sub 3.000 de lei să nu mai fie impozitată. Pensionarii știu că și până acum aveau pe deciziile de pensionare suma contributivă rezultată. Apoi, pe talonul de pensie avem trecută explicit suma contributivă, diferența care se achită de la bugetul de stat, este foarte clar scris pe talon. Lucrurile pe care noi le-am scris în deciziile de recalculare vor putea fi verificate de beneficiari după 2 septembrie, când intră în plată pensia majorată și vor vedea că totul este corect”, a declarat aceasta.