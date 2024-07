NEVERSEA 2024 - CEL MAI SIGUR LOC PUBLIC DE LA MALUL MĂRII NEGRE ȘI LA CEA DE-A ȘASEA EDIȚIE

În mai puțin de două zile se deschid porțile celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea. Ediția cu numărul șase va aduce peste 100 de artiști pentru zecile de mii de fani din România și din străinătate. Festivalul se va desfășura pe o suprafață impresionantă de 110.000 de metri pătrați și va include patru scene, Mainstage, The Ark, Oasis Carnaval și Daydreaming. Pentru ca experiența să fie una memorabilă, în condiții de maximă siguranță, organizatorii festivalului, alături de autorități, au luat toate măsurile pentru ca și cea de-a șasea ediție să aibă loc fără incidente.MII DE JANDARMI, POLITIȘTI, POLIȚIȘTI LOCALI, MEDICI ȘI AGENȚI DE SECURITATE PRIVAȚI VOR FI PREZENȚI ÎN FESTIVAL PENTRU A SE ASIGURA CĂ TOTUL SE DESFĂȘOARĂ ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚIICa în fiecare an, festivalul Neversea este pentru 4 zile și 4 nopți cel mai sigur loc public de la malul Mării Negre, astfel că mii de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (Direcția Generală Management Operațional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Constanța, Garda de Coastă) și ai Poliției Locale se vor asigura că sunt respectate toate măsurile de siguranță. De altfel, în festival vor fi și sute de agenți de securitate privați.De asemenea, echipajele de la ISU Constanța, UPU Constanța și SMURD Constanța vor fi pregătite pentru a oferi suportul necesar la punctele medicale avansate și punctele de prim ajutor. I.S.U. DOBROGEA va asigura la eveniment două autospeciale de transport persoane și victime multiple; doua șenilate de mici dimensiuni pentru transport persoane, două posturi medicale înființate de I.S.U. și 3 puncte de prim-ajutor plus o autospecială de stingere a incendiilor.RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ÎN CONSTANȚA, ÎN PERIOADA FESTIVALULUI NEVERSEAPentru ca circulaţia în oraş să funcționeze în parametri, se vor institui mai multe restricții de circulație.Important este de precizat pentru constănțenii care locuiesc sau își desfășoară activitatea în zona festivalului că nu vor fi afectați de restricțiile de circulație.În perioada 04-07 iulie 2024, accesul pe plajă va fi restricționat prin intermediul barierelor de acces amplasate la intersecția str. Salonic cu str. Yokohama și str. Belvedere, precum și la capătul str. Marinei, restricțiile realizându-se prin intermediul firmei de pază și al organizatorilor.De asemenea, pentru desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier, Poliția Rutieră va institui restricții de circulație auto în următoarele intersecții, în perioada 04-07 iulie 2024, după cum urmează:1. Prelungirea strada Traian cu Valea Portului;2. Poarta 1 – Port (zona „sens giratoriu”);3. Strada Termele Romane cu b-dul. Elisabeta (zona Poarta 1 Port); în funcție de valorile de trafic și situația operativă, se va institui restricția la intersecția tip sens giratoriu strada Traian cu strada termele Romane;4. strada Traian cu bulevardul Tomis;5. strada Negru Vodă cu strada Ecaterina Varga;6. strada Negru Vodă cu strada Mircea cel Bătrân ;7. strada Mircea cel Bătrân cu strada Smârdan ;8. strada Mircea cel Bătrân cu strada Decebal ;9. strada Mircea cel Bătrân cu strada Eroilor ;10. strada Bucovina cu strada Eroilor;11. strada Marinei segmentul cuprins între Tomis Marina Management și bariera de acces pe Plaja Modern.Totodată, se vor institui următoarele:- în perioada 04-05.07.2024, în intervalul orar 16:00-06:00 se vor impune restricții de circulație pe Str. Termele Romane între Str. Traian și sensul giratoriu de la Poarta 1 Port cu mențiunea faptului că, în funcție de valorile de trafic, circulația poate fi restricționată fără un anunț în prealabil;- începând cu data de 06.07.2024, ora 06:00 și până pe data de 08 iulie 2024, ora 06:00 vor fi impuse restricții de circulație de la sensul giratoriu Poarta 2.Parcarea situată la Plaja Modern va fi restricționată în perioada 27 iunie -14 iulie 2024 după cum urmează:•în perioada 27 iunie – 14 iulie 2024 – 200 mp;•în perioada 02-08 iulie 2024 – integral;Aceasta va deservi ca zona administrativă pentru amenajarea zonei de eveniment și eliberarea spațiului evenimentului după finalizarea acestuia.-Parcarea autovehiculelor pe bulevardul Elisabeta va fi interzisă în perioada 04-09 iulie 2024.-În perioada 04-07.07.2024 aprovizionarea agenților economici ce își desfășoară activitatea de la Str. Yokohama – drumul tehnologic – Port Tomis va fi permisă zilnic, în intervalul orar 08:00-12:00;-În perioada 04.07.2024, ora 06:00 – 08.07.2024, ora 08:00, locurile de parcare situate pe Str. Mircea cel Bătrân, între str. Negru Vodă și Bd Ferdinand își vor schimba destinația, devenind astfel stație de taxi.Organizatorii evenimentului vor asigura distribuirea de permise de acces (“tag-uri”) riveranilor locatari şi agenţi economici, cu ajutorul cărora deţinătorii pot traversa filtrele rutiere. Accesul se poate face si prin prezentarea unui act de identitate sau orice alt document din care rezultă că utilizatorul autoturismului domiciliază sau desfășoară activități economice în zona afectată de restricții.Pentru a trece de filtrele instituite de autorități, riveranii trebuie să prezinte fie un act de identitate, un contract de comodat sau unul de închiriere care să ateste domiciliul în zona peninsulară.Cei care nu pot face dovada domiciliului în perimetrul închis de autorități sunt rugați să se prezinte cu orice act care dovedește rezidența în Zona Peninsulară la punctul de acreditări marcat pe plaja Neversea pentru a ridica permisul de acces.Programul pentru acreditări pe plaja Neversea este:Luni - Marți 1-2 iulie - 08:00 - 22:00Miercuri – Sâmbătă 3-7 iulie - 08:00 - 03:00Duminică - 7 iulie - 8:00 - 22:00De asemenea, se va interzice accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular (autoturisme, microbuze, maxi-taxi) în interiorul perimetrului de siguranță cu excepția autobuzelor CT BUS autorizate să efectueze transport public.CIRCULAȚIA AUTOBUZELOR ÎN PERIOADA FESTIVALULUI NEVERSEAProgramul mijloacelor de transport în comun din perioada 4-7 iulie va fi după cum urmează:1) Pe toate liniile cuprinse în programul de transport se va circula în program normal de L-V 05:15-23:00, pe 04 și 05 iulie, respectiv in program de S-D 05:45-23:00, pe 06 și 07 iulie, cu excepția liniilor 42, 48, 44, 51 și 101 care își vor prelungi traseul până în Portul Turistic Tomis, pe toată perioada festivalului (4 zile)2) linia City Tour - denumită și Neversea se va suplimenta cu un număr de 5 autobuze neetajate, pentru a asigura o linie dedicată, cu traseu modificat doar pe perioada nopții, după cum urmează:• acestea vor circula în intervalul 21:00 - 06:00, pe relația: Stațiunea Mamaia (Hotel Caraiman), B-dul Mamaia, B-dul Tomis, Str. Traian, Poarta 2 Port, Str. Termele Romane, B-dul Regina Elisabeta, Str. Remus Opreanu, Port Tomis, iar retur: Str. Remus Opreanu, Port Tomis, B-dul Regina Elisabeta, Str. Termele Romane, Str. Traian, Str. Negru Vodă, Str Mircea cel Bătrân, B-dul Mamaia, Stațiunea Mamaia (Hotel Caraiman). Acestea vor avea prima plecare din Capăt de Linie Caraiman și Portul Tomis la ora 21:00 și ultima plecare din Capăt de Linie Caraiman și Portul Tomis la ora 06:00 la un interval de 16 min, iar pe traseul parcurs vor face legătura cu toate cele 4 linii de noapte.3) linia City Tour, operată pe timpul zilei doar de autobuzele etajate va avea ultima plecare din Capăt de Linie Gara la 19:25 și din Caraiman la 20:55.4) Liniile de noapte N2-43, N5-40, N100M și N102 vor fi deservite de 11 autobuze, cu program de la ora 23:30 la 5:30 și vor circula la un interval de 30 minute.5) în Portul Turistic Tomis, în stația liniei City TOUR, va fi amenajat un punct de lucru (dispecerat) cu un autobuz, unde va fi în permanență un dispecer, acesta va monitoriza sosirile și plecările autobuzelor.Maluma, Nick Carter, G-Eazy, Bebe Rexha, Tinie Tempah, DJ Snake, Dimitri Vegas, Steve Aoki, Mahmut Orhan, Salvatore Ganacci, Tujamo, dar și INNA, Antonia, Alina Eremia, Delia, Grasu XXL, Puya sunt doar câțiva dintre artiștii care vor crea cea mai caliente ediție de până acum.Cea de-a șasea ediție are loc între 4-7 iulie, pe plaja Neversea Beach, din Constanța.