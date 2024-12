Nici Moș Nicolae nu mai este ce-a fost! "Părinții sunt vinovați că au exagerat cu cadourile!"

Astfel, celebrul moș de ciocolată poate costa chiar și 30 de lei, asta în funcție de firma sau magazinul de la care alegeți să cumpărați. O simplă ciocolată costă mai mult de cinci lei, iar cutiile de bomboane depășesc și ele pragul de 20 de lei. Cu trecerea anilor, părinților le este tot mai greu să facă față cheltuielilor de Moș Nicolae, având în vedere că dulciurile sunt foarte scumpe.





„Nici nu te poți uita la multe. Sunt foarte scumpe toate, exagerat de scumpe. Dar, de dragul lor, facem sacrificii și încercăm în fiecare an să le umplem ghetuțele cu tot felul de bomboane”, ne-a declarat Luminița L, constănțeancă.





Moș Nicolae este adesea confundat de copii cu Moș Crăciun, mai ales din cauza reclamelor și a poveștilor din această perioadă. Aceștia îi scriu scrisori lui Moș Nicolae și îi cer jucării scumpe sau gadget-uri moderne, dorințe care depășesc adesea bugetele familiilor.











„Copiii nu prea mai vor dulciuri de Moș Nicolae, mulți îl confundă cu Moș Crăciun. Mie mi-au cerut anul acesta tablete, le-am explicat frumos că pe 6 decembrie vor găsi dulciuri în ghetuțe, nu tablete și telefoane. Aici este greșeala părinților, care în loc să le cumpere dulciuri, le cumpără lucruri mult mai scumpe: haine, telefoane, tablete, păpuși, mașinuțe. Apoi, fac și postări în care arată ce lucruri scumpe au cumpărat, copiii le văd, după care ne cer și nouă. Este în totalitate vina părinților că au exagerat cu cadourile”, a adăugat Gina Tănase, tânără mămică.



Atenție la jucăriile pe care le cumpărați!





Dacă dulciurile au trecut pe locul doi în topul preferințelor celor mici, iar pe locul unu se află jucăriile, adulții trebuie să se asigure că acestea nu pun în pericol sănătatea copiilor. Cele mai sigure dintre ele sunt marcate cu simbolurile CE și au un număr unic de înregistrare. Paul Anghel, directorul general al ANPC, a venit cu o serie de recomandări pentru părinți. Aceștia trebuie să ceară bonul la casa de marcat pentru că, în cazul în care vor să facă o sesizare privind calitatea produsului, vor avea nevoie de aceste documente fiscale pentru a dovedi tranzacția.











Alegeți întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacitățile și aptitudinile sale. Nu cumpărați jucării cu părți mici, detașabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceștia au tendința să bage jucăriile în gură și se pot îneca cu părțile mici. De asemenea, trebuie respectate atenționările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenție. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare".





Spiritul sărbătorilor aduce bucurie, dar și provocări pentru părinți, care încearcă să găsească echilibrul între dorințele copiilor și bugetele tot mai limitate. Indiferent de cadourile oferite, ceea ce contează cel mai mult este iubirea și grija cu care sunt pregătite surprizele. Moș Nicolae ne reamintește, în fiecare an, că bucuria stă în gesturi mici și semnificative, nu neapărat în daruri extravagante. Dacă vă mai pasă de ceea ce oferiți ca exemplu copiilor voștri!





Minorii nu se mai mulțumesc doar cu dulciuri și tind către lucruri mai scumpe, nu că dulciurile nu ar fi și ele deja scumpe. Acesta este efectul măsurilor luate de autoritățile care au crescut taxa pe valoarea adăugată pentru produsele cu peste 10 grame de zahăr la suta de grame și au impus taxe suplimentare pentru sucurile carbogazoase.