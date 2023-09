NOU! UNIVERSUL MAXI PET – ACUM MAI APROAPE DE TINE! DESCOPERĂ-L ALĂTURI DE ANIMĂLUȚUL TĂU!

UNIVERSUL– ACUM MAI APROAPE DE TINE!DESCOPERĂ-L ALĂTURI DE ANIMĂLUȚUL TĂU!DESCHIS 7 ZILE DIN 7 | ANIMĂLUȚELE DE COMPANIE SUNT BINE-VENITE ÎN MAGAZIN | SFATURI DE NUTRIȚIE GRATUITE | PUNCT FARMACEUTIC VETERINAR | APLICAȚIE DEDICATĂAnimăluțele de companie oferă dragoste necondiționată, angajament și loialitate, motiv pentru care sunt membri de familie „cu acte în regulă”. Iar, cum orice membru al familiei merită tot ceea ce este mai bun, te așteptăm, cu drag, în noul magazince și-a deschis, recent, porțile în Constanța, respectiv(în locul punctului de ridicare comenzi IKEA).Maxi Pet Constanța a venit ca răspuns direct la necesitatea clienților din regiune de a avea la îndemână un magazin specializat în care pot găsi tot ce au nevoie pentru animăluțele lor de companie și de unde pot obține informații și sfaturi utile pentru creșterea și îngrijirea a companionilor necuvântători.„Suntem mândri de faptul că am deschis Maxi Pet tocmai la Constanța. Este o confirmare, odată-n plus, că deservim cu folos comunitățile din care facem parte și, totodată, întărim rețeaua națională de pentru animăluțele de companie” – Georgiana Boboc, Store Manager Maxi Pet Constanța.750 mde bunătăți și surprize pentru animăluțe, o echipă formată din iubitori de animale gata să ajute cu sfaturi, idei și informații utile și peste 15 000 de produse la îndemâna părinților de animăluțe de companie.Experiențaeste una centrată pe relația proprietarilor cu animăluțele lor. Întreaga activitate și toate demersurile noastre sunt specializate întru atingerea bunăstării și sănătății animăluțelor de companie. Mai mult, mizăm pe integrarea lor în familie, motiv pentru care fiecare animăluț de companie este bine-venit în magazinele și familia #MaxiPet Atât în magazineîți punem la dispoziție o gamă variată de mărci economice, premium sau super premium, astfel încât să găsești produse care să se încadreze în bugetul tău și care să fie pe placul animăluțelor.Fie că animăluțul tău încearcă gamele proprii Maxi Pet , fie că are o altă gamă favorită, cu siguranță, se va linge pe botic în timp ce tu vei ieși din magazin cu zâmbetul pe buze!Mai mult, alături de vedeta noastră, mascota-dalmațian,, promitem multe surprize. Toți iubitorii de animale se vor bucura, periodic, de diverse oferte speciale, disponibile în magazin și/sau online.înseamnă varietate în materie de hrană, jucării, recompense, accesorii și, nu în ultimul rând,Acestea din urmă acoperă nevoile dietetice sau medicale ale animalelor de companie, iar personalul dedicat îți stă oricând la dispoziție cu sfaturi și îndrumări legate de nutriția, igiena și sănătatea animalelor de companie.este la îndemâna oricui are un telefon mobil smart dotat cu sistem de operare Android sau iOS!Este ușor de descărcat, înregistrat și îți va permite să activezi oferte și cupoane de reduceri destinate, în mod special, animăluțului tău. Pentru fiecare cumpărătură făcută în magazinele fizice Maxi Pet, scanând cardul digital din aplicație, vei acumula Maxi Puncte care-ți vor aduce reduceri și bonusuri.Comunitățile locale sunt organisme vii care contribuie și influențează bunul mers al societății.este o comunitate care se dedică constant bunăstării animalelor și a stăpânilor acestora.„Susținem, oricând, animăluțele fără stăpân, ne implicăm în campanii de adopție, donăm hrană și accesorii sau promovăm instruirea părinților de animăluțe atât în interiorul magazinelor, cât și în afara lor, pe rețelele sociale. Astfel, așteptăm cu nerăbdare să devenim membri ai comunității locale și să ne construim reputația de excelență în rândul părinților de animale de companie din Constanța și împrejurimi” declară Miruna Diaconescu, Marketing Manager Maxi Pet România.În concluzie, Maxi Pet se dedică total în a-ți oferi cea mai variată gamă de produse, cele mai bune prețuri de pe piață și servicii de cea mai bună calitate. Bucură-te de experiența Maxi Pet și descoperă un univers cu totul nou, dedicat, în întregime, ție și animăluțul tău.Pentru mai multe noutăți și surprize, ne poți urmări peșila @maxipetromania.---Bd. Tomis nr. 391, Centrul Comercial TOMProgram:Luni – Sâmbătă: 09.00 – 21.00Duminică: 09.00 – 20.00Nr. Telefon: 0724.069.377