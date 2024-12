Noul an vine cu vești bune pentru părinți! Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor

Părinții din România au motiv de bucurie! Peste trei milioane de copii și tineri vor primi alocații majorate, din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Majorarea se va resimți cel mai bine în buzunarele părinților care au copii de până în doi ani.Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, alocațiile vor crește cu 10,4% de la începutul anului 2025. Asta înseamnă că toți copiii care au peste doi ani vor primi lunar, 323 de lei, comparativ cu 292 de lei, cât primeau până acum.Alocațiile copiilor de sub doi ani sau a celor cu dizabilități vor crește de la 719 lei la 794 lei și vor fi plătite în fiecare lună.La începutul anului 2024 alocațiile au fost majorate cu 13,8%, de la 256 de lei la 292 de lei pe lună pentru copii de peste doi ani și de la 631 de lei la 719 pentru cei sub doi ani sau care au dizabilități.„Cei 3,6 milioane de copii, precum și tinerii care frecventează liceele și școlile profesionale vor primi alocații de stat majorate. Fondurile necesare provin din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar plăţile sunt gestionate de Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială", a declarat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale.Potrivit datelor Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială, în luna august a acestui an, erau înregistrați 3.478.329 de beneficiari de alocații de stat pentru copii.