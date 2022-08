O.B.A. different by luxury pregătește startul construcției noului proiect rezidențial O.B.A. TOWER, un simbol al luxului și inovației

Proiectul se deosebește printr-un design arhitectural unic, având suprafețe vitrate mari, linii moderne și rafinate. Prin poziționare și design, acest proiect va deveni un nou reper în nordul stațiunii Mamaia.











Ce ne-a atras atenția la O.B.A. Tower? Fiind un proiect de peste 10 etaje, cu parcare subterană, restaurante, centru de relaxare, dezvoltatorul s-a implicat ca fiecare apartament să fie proiectat cu grijă, pentru a utiliza în mod optim spațiul. Construcția este realizată după un design ergonomic, fără zone ce incomodează sau nu pot fi folosite, cu mult preț pus pe lumina naturală.











Numeroasele facilități ale ansamblului sunt gândite pentru a sprijini și inspira rezidenții să trăiască așa cum își doresc și, totodată, să fie parte dintr-o comunitate de oameni care împărtășesc același stil de viață.











Calitatea materialelor și a execuției este garantată de experiența vastă a dezvoltatorului O.B.A. different by luxury, care are un portofoliu bogat de proiecte de succes realizate în Constanţa și Sebeș.











Exclusivitate, stil și lux sunt termenii care descriu cu adevărat viața rezidenților O.B.A. different by luxury, firma deținută de Onea Bogdan Alexandru, unul dintre cei mai tineri dezvoltatori imobiliari din Constanța, care vrea să rămână în mintea clienților ca fiind un dezvoltator care nu face rabat la calitate și care construiește cu pasiune și suflet pentru clienții săi.











De altfel, tânărul antreprenor, al cărui atu este viziunea conceptuală absolut deosebită, dovedește că este adeptul construcțiilor cu materiale de top, într-o arhitectură absolut spectaculoasă și diferită de ceea ce vedem acum în stațiunea Mamaia.





Este autorul mai multor proiecte imobiliare în zona Mamaia Nord, aflate în diferite stadii, după cum reiese de pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, O.B.A. different by luxury pregătind peste 500 de apartamente noi în perimetre deosebite din nordul perlei litoralului.





Este ambiția celor de la O.B.A. Tower de a deveni opțiunea pe care toată lumea o aștepta pentru o viitoare locuință, cu un randament investițional foarte atractiv.