O nouă ediţie a Concursului „Apa este Viață”. Care sunt premiile pe care le puteţi câştiga anul acesta

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, RAJA S.A. invită toți elevii din județul Constanța să participe la o nouă ediţie a concursului de pictură și desen „Apa este Viață”. Inspirat de conceptul din acest an, care atrage atenția asupra importanței protejării ghețarilor, concursul are ca temă „Călătoria apei: din natură în viața noastră”. Subiectul evidențiază rolul apei în viața cotidiană și importanța circuitului său.Potrivit reprezentanţilor instituţiei, concursul este destinat elevilor din județul Constanța, cu vârsta cuprinsă între şapte și 16 ani. Aceștia sunt așteptați să exploreze transformările apei, de la evaporare și condensare la impactul anumitor procese ale naturii asupra climei și resurselor de apă dulce. „Acțiunea este o oportunitate excelentă pentru copii să învețe și să-și valorifice creativitatea. Totodată, îi ajută să înțeleagă importanța apei și necesitatea protejării acesteia. Participanții nu doar că vor contribui la un demers educativ, ci vor avea și ocazia să-și expună lucrările într-o expoziție virtuală accesibilă unui public larg. În plus, concursul promovează un comportament responsabil față de natură și îi motivează pe tineri să reflecteze asupra impactului pe care acțiunile lor îl au asupra mediului. Încurajăm elevii să fie creativi, originali și să lase imaginile să exprime trăirile lor”, au precizat angajaţii RAJA.Participarea este simplă, dar se supune unor reguli clare: lucrările pot fi realizate alb-negru sau în culori, folosind orice tehnică de pictură sau desen preferată; înscrierea în concurs se va face prin trimiterea unei lucrări în format digital (JPEG, JPG sau PNG, cu o rezoluție mare, care să pună în valoare cât mai bine desenul sau pictura), la adresa de e-mail [email protected] Fiecare participant poate trimite o singură lucrare, iar aceasta trebuie să fie însoțită de Declarația de consimțământ parental și de celelalte informații prevăzute în Regulament. După încheierea perioadei de înscriere, toate lucrările vor fi publicate pe pagina de Facebook a RAJA S.A., în cadrul unei expoziții virtuale. Acestea vor fi organizate în două albume, corespunzătoare categoriilor de vârstă: 7-11 ani și 12-16 ani. Publicul va putea vota creațiile preferate prin intermediul platformei de socializare. Primele 25 de lucrări din fiecare categorie, în funcție de numărul de voturi, vor fi evaluate de o comisie de jurizare a RAJA S.A., care va desemna câștigătorii conform criteriilor din Regulament.Câștigătorii vor fi răsplătiți cu premii surpriză, alese special pentru ei, pe măsura pasiunii și creativității lor.Cum va decurge concursul? În perioada 10 februarie - 2 martie 2025 va avea loc înscrierea lucrărilor, iar între 3 şi 6 martie, pregătirea lucrărilor pentru expoziție. În perioada 7 martie (ora 12.00) - 17 martie 2025 (ora 12.00) are loc votarea efectivă pe Facebook. Între 18 şi 20 martie va avea lor jurizarea finală a lucrărilor, pe 21 martie se vor anunţa primii clasați, urmând ca între 24 martie şi 4 aprilie să aibă loc premierea câștigătorilor. Condițiile de participare sunt detaliate în Regulamentul Concursului, disponibil pe pagina de Facebook a RAJA S.A. https://www.facebook.com/scRAJAsa/ și pe site-ul oficial al companiei, accesând link-ul https://rajac.ro/ziua-mondiala-a-apei/.