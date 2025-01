Oferiți-i lui Darius o nouă șansă la viață! Ajutați-l să-și repare inimioara bolnavă!

Darius este un băiețel de numai patru anișori, dar care a trecut deja pe lângă moarte o dată, șansa lui să ducă o viață normală fiind o nouă operație pe cord. Acesta este motivul pentru care el are nevoie urgentă de ajutor financiar pentru a putea trece printr-o intervenție chirurgicală pe cord menită să-i salveze viața. Micuțul este deja programat la operație, însă costurile acesteia sunt mult prea mari pentru părinții lui.Darius avea doar șapte luni, când medicii au suspectat că băiețelul din comuna Lumina, județul Constanța, avea o problemă la inimă. Și pentru că nu lua în greutate, părinții lui, Iuliana și Ionuț, au continuat să-l monitorizeze la medicii cardiologi din București. Din păcate, au precizat reprezentanții Fundației „Mereu Aproape”, confirmarea fermă a diagnosticului a venit un an mai târziu: defect septal atrial larg. Altfel spus, Darius avea o gaură în inimă care, teoretic, ar fi putut să se închidă în timp, cu tratament medicamentos, doar că lucrurile s-au agravat, gaura din inimă crescând în dimensiune, ajungând la finalul anului trecut la 14 mm.După o intervenție în luna noiembrie 2024, în timpul căreia a fost la un pas să-și piardă viața, acum medicii i-au dat lui Darius o nouă șansă la o operație menită să-i salveze inimioara bolnavă. De această dată, personalizat pentru el, a fost fabricat în Suedia un bypass special adaptat care să-i închidă gaura din inimă. Acest tip de dispozitiv a mai fost testat deja și montat la alți doi copii cu defecte mari la inimă, iar rezultatele au fost foarte bune. Micuţul la care facem referire este unul dintre copiii care au fost acceptați în cadrul primei misiuni medicale româno-britanice din acest an, realizată de o echipă de chirurgi pediatri, care va avea loc la un spital din capitală.Puteți ajuta donând doi euro, printr-un SMS la 8848 sau puteţi dona sume de bani în următoarele conturi ale Fundației „Mereu Aproape”:cont în lei: RO86BTRL000AJUTEU8848RON, cont în Euro: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR, cod SWIFT: BTRLRO22,CIF: 18212553.