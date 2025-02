Ore în şir fără curent electric. Ce localităţi constănţene vor fi afectate

Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților, acestea având loc doar atunci când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei. Miercuri, 12 februarie, între orele 8:00 - 16:00, în municipiul Constanţa, nu va fi curent în zona Palas Sud, incluzând zona Industrială, bulevardul I. C. Brătianu, Medeea şi Viile Noi. Vor mai fi afectate străzile: Măceşului, Margaretei, Şoseaua din Vii, aleea Piersicului, bulevardul I. C. Brătianu nr. 246, nr. 284 C, strada Nerva nr. 47, nr. 65, nr. 49, acestea între orele 8:30 - 16:30. Alte întreruperi se vor mai face în localităţile Lipniţa, Goruni, Carvăn Mare, Carvăn Mic, Cuigiuc, în acelaşi interval orar.În aceeaşi situaţie se vor afla consumatorii din Valu lui Traian şi Medgidia. În Agigea, nu va fi curent pe străzile: Dimitrie Paciurea, Trandafirului, Bujorului, Ion Voicu, Ion Bitzan, George Enescu, Gore Mircescu, Ciprian Porumbescu, Mihai Jora, Ion Vidu, Tiberiu Brediceanu, Luntrei, Viorelelor, Crizantemelor, Dimitrie Paciurea, Narciselor, Orhideelor, Violetelor, Liliacului, Ghiocelului, Zambilei, Crinului, Daliei, Barbu Filaret, Ion Bitzan, Rapsodiei, Gălbenelelor, Panseluţei, Stânjenelului, Margaretelor, Magnoliei, Toporaşului, Irisului, Lăcrămioarei, Brânduşei, tot între 8:30 şi 16:30. Ultimele opriri sunt valabile în Ovidiu, Vulturu şi Mihail Kogălniceanu, între orele 9:00 - 17:00.