Pepenii românești au ajuns în piețele din Constanța, iar oamenii se uită atent la prețuri

Prima recoltă de pepeni românești a ajuns în piețele din România la sfârșitul lunii trecute. Principalii producători care au comercializat pepeni provin din județele Constanța, anume localitatea Cogealac, Dolj, însemnând localitatea Dăbuleni, Prahova, comuna Apostolache, și Ialomița, localitățile Amara și Gura Ialomiței.







Pentru o situație de la fața locului, am mers în piața Griviței, piața Tomis III și piața Brotăcei. În piața Griviței, un pepene roșu de Brăila are un preț de 3,50 lei pe kilogram, iar unul galben se vinde cu 7,00 lei pe kilogram. În același timp, la piața Tomis III, regăsim pepeni verzi românești vânduți tot cu prețul de 3,50 lei pe kilogram și pepenii galbeni, proveniți din cultura de la Valea-Ciorii, județul Ialomița, se vând cu 8,00 lei pe kilogram de data aceasta. Iar în piața Brotăcei, dacă prețul unui pepene verde este același, de 3,50 lei pe kilogram, un pepene galben costă, de data aceasta, mai puțin decât valorează cei din piețele Grivița și Tomis III. Acesta are un preț de 6,50 lei pe kilogram.







Printre cumpărători, părerile sunt împărțite. Chiar dacă se bucură că au apărut pepeni românești pe piață, prețurile li se par cam mari. Unii, însă, consideră că sunt prețuri accesibile, mai ales având în vedere câtă muncă este depusă pe câmp pentru tratarea și întreținerea fructelor.

„3,50 lei nu mi se pare exagerat pe kilogram. Mai ales că este multă muncă, la tratamente, la întreținere… Față de alte locuri, la noi e mai ieftin. Plătim și munca de pe câmp, că de aceea mâncăm. Dacă mâncăm, trebuie să știm că e de calitate, că s-a muncit”, ne-a spus o cumpărătoare.

Alt cumpărător, care împărtășește aceeași părere, a precizat că oamenii trebuie să se bucure că, măcar, au de unde cumpăra un pepene românesc: „Nu mi se pare prețul prea mare. Eu cred că e acceptabil. Dacă vreau să mănânc un pepene bun, dulce, copt bine, trebuie să plătesc, nu? La câtă muncă e depusă pe câmp, trebuie să înțelegem și noi. Bine că au venit pepenii în piețe, să avem de unde cumpăra, că asta așteptam”.

Pentru pensionari, totuși, prețurile nu sunt foarte accesibile. „Pentru mine, ca pensionară, e cam scump... Sunt prețuri mari, dar ce să facem, asta e… Sunt produse românești, deci cumpărăm. Măcar din când în când, că nu mănânc zi de zi pepene. Pepenii galbeni văd că sunt mai scumpi decât pepenii roșii. Văd că sunt din Brăila și din Ialomița cei mai mulți. Eu mereu am luat de la aici și sunt produse bune”, ne-a spus o pensionară.

Cu aceeași opinie, alt cumpărător consideră că aceste prețuri împiedică și vânzarea. „Vânzarea merge greu, pentru că sunt prețuri mari. Am ajuns să ne chinuim să mâncăm și noi un pepene acum, vara. Pepenele a devenit un lux. Eu înainte mâncam pepene mereu, la țară. Acum, ne permitem mai greu. Mi se par prețurile cam mari pe kilogram. Știu că e multă muncă pe câmp, dar să ne luăm fructe vara…”, a specificat acesta.