Persoanele cu handicap accentuat vor fi scutite de la plata chiriei la stat

Oficial, familia sau reprezentantul legal al minorului sau adultului cu handicap accentuat va beneficia de scutire de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia pe perioada în care are în îngrijire această categorie de persoane. Proiectul legislativ inițiat de parlamentari liberali a fost adoptat luni, 9 octombrie, în plenul Senatului.Propunerea legislativă pentru completarea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede „scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane pentru familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un minor sau un adult cu handicap accentua”.Inițiatorul proiectului susține că lacuna legislativă a cadrului actual nu poate fi supusă unei interpretări atât la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, cât şi la nivelul autorităţilor. „Atât timp cât în cadrul actual se prevede că poate beneficia de scutirea de la plata chiriei adultul cu handicap accentuat, considerăm inechitabil şi injust de a nu oferi acest drept şi familiei sau reprezentantului legal al adultului (date fiind situaţiile când acesta nu îşi poate derula activităţile privind traiul), cât şi familiei sau reprezentantului legal al unui copil cu handicap accentuat, raportat la faptul că un minor nu se poate îngriji singur, iar familia ori reprezentantul legal sunt nevoiţi a face eforturi deosebit de mari în vederea oferirii unui tratament, educaţie etc. Lacuna legislativă a cadrului actual nu poate fi supusă unei interpretări atât la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, cât şi la nivelul autorităţilor menţionate anterior, dat fiind faptul că doar o instanţă de judecată poate da curs unei interpretări legislative, care raportat la faptul că în situaţia prezentată discutăm de anumite lipsuri legislative, doar în cazul unei propuneri de lege ferenda poate fi soluţionată această inechitate”, argumentează iniţiatorul în proiectul de act normativ.Proiectul face parte din categoria legilor organice, Senatul fiind prima Cameră legislativă sesizată.