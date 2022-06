Piața de țigarete ilicite continuă să crească în UE, din cauza țigărilor contrafăcute de pe piața franceză, potrivit unui nou studiu realizat de KPMG

Lausanne, Elveția— 23 iunie 2022— Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) solicită autorităților europene de reglementare și factorilor de decizie politică să ia în considerare milioanele de fumători adulți care apelează la piața ilicită în loc să treacă la alternative mai bune. Studiul anual realizat de KPMG în 2021 privind consumul ilicit de țigări, comandat de PMI, relevă faptul că, în general, consumul ilicit de țigări a crescut anul trecut cu aproximativ 3,9% - sau 1,3 miliarde de țigări. În toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) s-a înregistrat un consum de 35,5 miliarde de țigări. Studiul estimează că, în aceeași perioadă, consumul total de țigări a scăzut la nivel european.Conform raportului, creșterea consumului ilicit în UE a fost determinată în mare măsură de o creștere estimată de 33% a consumului de țigări contrafăcute în Franța, care s-a ridicat la 8 miliarde de țigări anul trecut. Franța rămâne cea mai mare piață pentru țigările ilicite din Uniunea Europeană, cu un total de 15,1 miliarde de țigări ilicite consumate în 2021. Acest volum reprezintă 29% din consumul total de țigări din Franța, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă de la 13% în 2017.„Concluziile raportului KPMG ar trebui să fie un real semnal de alarmă. Este îngrijorător faptul că în țările care mențin accize ridicate la țigări, cum ar fi Franța, în loc să se înregistreze o scădere a prevalenței fumatului, se constată o creștere a consumului de țigări contrafăcute. În fapt, în Franța, în ultimii cinci ani, în timp ce prețul mediu al unui pachet de țigări legale a crescut cu mai mult de jumătate, numărul de fumători adulți a scăzut doar marginal”, a declarat Gregoire Verdeaux, Senior Vice President, External Affairs, PMI. „Dar există și speranță. Alte țări din UE au adoptat politici diferențiate privind alternativele la țigări, care sprijină scăderea continuă a consumului de țigări, reducând în același timp comerțul ilicit, și care dau deja rezultate încurajatoare. Comisia Europeană de la Bruxelles ar trebui să construiască pe astfel de exemple, fundația pentru viitor.”Raportul anual al KPMG se concentrează asupra consumului și fluxurilor de țigări ilicite în 30 de țări europene – cele 27 de state membre ale UE, precum și în Regatul Unit al Marii Britanii, Norvegia și Elveția – și indică faptul că, dacă aceste țigări ar fi fost cumpărate în mod legal, guvernele din UE ar fi colectat taxe suplimentare în valoare de 10,4 miliarde de euro.„Pierderile de venituri fiscale vor limita capacitatea guvernelor de a investi în domenii precum siguranța publică, serviciile publice sau infrastructura, într-un moment în care populația din întreaga Europă se confruntă cu prețuri mai mari la multe bunuri de bază. Riscul ca un număr mai mare de fumători adulți – în special cei din rândul populației cu venituri scăzute – să se orienteze către comerțul ilicit este acum semnificativ. Acest lucru creează o nevoie și mai urgentă de a ne asigura că alternativele fără fum sunt disponibile și accesibile pentru toți, pentru a le permite să facă o alegere mai bună în loc să cumpere de pe piața neagră”, a adăugat Verdeaux.Raportul KPMG arată, de asemenea, că aproximativ jumătate – 16 din 27 – dintre statele membre au înregistrat o scădere sau o stabilitate a consumului de țigări ilicite în 2021. Dintre aceste țări, Polonia a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale volumelor ilicite, cu o reducere de 3,7% a ponderii consumului de țigări ilicite. Printre statele cu nivel redus al consumului de țigări de contrabandă, se află și România, cu un minim istoric, de 7,9% consum ilicit de țigări, care reprezintă un total de 26,6 miliarde țigarete consumate.„Scăderea consumului de țigări ilicite în țări precum Polonia și România este remarcabilă și ne oferă motive de optimism. Aceasta demonstrează impactul aplicării eficiente a legii împotriva infractorilor care profită de pe urma comerțului ilicit pe o piață în care sunt disponibile alternative mai bune la fumat și mai accesibile pentru fumătorii adulți. Acestea sunt rezultate pe care și alte țări ar trebui să aspire să le obțină”, a declarat Alvise Giustiniani, Vice President, Illicit Trade Prevention. „Niciodată nu a fost mai important să oferim, în special celor mai vulnerabili din societate, acces la informații, precum și să dezvoltăm și să punem în aplicare politici inovatoare care să includă cu adevărat pe toată lumea și să faciliteze accesul la alternative mai bune.”, a continuat acesta.„Autoritățile din România au făcut progrese semnificative în combaterea contrabandei și a comerțului ilicit cu țigarete în România, iar nivelul de 7,9% este unul record, cel mai scăzut atins în ultimii 5 ani. Prin urmare, facem apel la toți actorii implicați să continue să colaboreze în mod constructiv și să aloce resursele necesare pentru a combate cu fermitate comerțul ilicit în toate formele sale, așa cum este prevăzut și în obiectivele asumate de Guvernul României.” - Daniel Cuevas, Managing Director Philip Morris RomâniaConsumul de țigări contrafăcute a fost principalul motor al comerțului ilicit în UE; consumul de țigări contrafăcute a ajuns la un total estimat de 12,3 miliarde – acesta reprezintă 34,6% din consumul ilicit total. Studiul indică faptul că, din cauza restricțiilor de călătorie și de trecere a frontierei ca urmare a pandemiei de COVID-19, grupurile de criminalitate organizată s-au orientat către fabricarea de țigări contrafăcute direct în interiorul granițelor UE. Interviurile realizate de KPMG cu șapte agenții de aplicare a legii au arătat că fabricile ilegale se mută din ce în ce mai mult spre vestul Europei pentru a se apropia de piețele finale cu prețuri mai mari, cum ar fi Franța și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.Creșterea continuă a pieței negre, unde sunt disponibile cu ușurință țigări contrafăcute și nereglementate, subminează serios eforturile legitime de reducere și, în cele din urmă, de eliminare a fumatului.„Consumatorii trebuie să fie stimulați pentru a nu fi nevoiți să apeleze la țigări ilicite. Acest lucru înseamnă să ne concentrăm pe educație și conștientizare și să asigurăm disponibilitatea unor alternative mai bune dovedite știintific, cum ar fi produsele fără fum”, a adăugat Verdeaux. „Asigurarea accesibilității acestor produse ca o opțiune mai bună pentru milioanele de fumători adulți din Europa care nu renunță la fumat ar trebui să fie prioritatea noastră comună.”O prezentare detaliată a rezultatelor și a metodologiei raportului KPMG este disponibilă aici . Pentru mai multe informații despre eforturile de prevenire a comerțului ilicit ale PMI, vizitați PMI.com Notă pentru editoriÎn Franța, în perioada 2017-2021, prețul mediu al unui pachet de țigarete legale a crescut cu 50%, ajungând la peste 10 euro, în timp ce prevalența fumatului a scăzut doar marginal, cu -1,4 puncte procentuale, până la nivelul actual de 25,5% (Sursa: Journal official yearly publication of WAP— 2021 WAP ; EU Commission Excise Duty Tables yearly publication —2021; WAP 2005-2021; before 2004: price of most sold brand in France. Santé Publique France , public agency of Ministry of Health).Pentru PMI, eliminarea comerțului ilicit cu tutun a fost o prioritate de lungă durată. Compania colaborează cu agențiile de aplicare a legii și cu alte organizații din întreaga lume pentru a descoperi și a opri activitățile ilegale, inclusiv operațiunile de contrafacere și de contrabandă. PMI IMPACT este doar un exemplu al angajamentului PMI în acest sector - sprijină proiecte ale unor terțe părți care vizează reducerea sau prevenirea comerțului ilegal. În cele din urmă, prin intermediul PMI IMPACT (aflat acum la a treia rundă de finanțare), PMI dezvoltă și promovează un ecosistem de actori publici și privați pentru a combate comerțul ilegal sub toate formele sale.Eforturile PMI de combatere a comerțului ilicit sunt integrate în operațiunile sale zilnice. Compania pune în aplicare măsuri preventive și de protecție ca mijloc de control al lanțului de aprovizionare, utilizează tehnologie de urmărire și trasabilitate de ultimă generație și impune tuturor clienților și furnizorilor standarde și protocoale stricte de diligență. PMI continuă să susțină reglementări relevante, cum ar fi Protocolul FCTC pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun și dispozițiile Directivei UE privind produsele din tutun referitoare la urmărirea și trasabilitatea produselor din tutun.Philip Morris International: Construim un viitor fără fumPhilip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul (heat-not-burn), produse cu nicotină pentru uz oral sau produse cu vapori cu conținut de nicotină, care sunt vândute pe piețele din afara SUA. Din 2008, PMI a investit peste 9 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domeniile toxicologiei sistemelor preclinice, cercetării clinice și comportamentale, cât și studii ulterioare introducerii pe piață.Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unei versiuni a dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, Platforma 1, și a consumabilelor aferente ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP) și a determinat că o decizie de expunere modificată este oportună pentru promovarea sănătății publice.În 31 martie 2022, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 71 de piețe. PMI estimează că aproximativ 12,7 milioane de adulți din întreaga lume, cu excepția Rusiei și Ucrainei, au trecut deja la IQOS și au renunțat la fumat.Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, în februarie 2021, PMI și-a anunțat ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și de a oferi produse și soluții inovatoare care urmăresc să răspundă nevoilor pacienților și consumatorilor. Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com