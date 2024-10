Premii foarte mari, săptămâna aceasta, la Loto. Ce sume puteţi câştiga

Joi, 17 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 13 octombrie, Loteria Română a acordat câştiguri în valoare totală de peste două milioane de lei. Pentru această dată, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report de peste 38 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro), iar la Noroc, de peste 10,51 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de circa 1,72 milioane de lei (aproximativ 345.800 de euro), iar la categoria a II-a, de peste 119.500 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus, reportul este de aproximativ 93.100 de lei (peste 18.700 de euro), în timp ce la Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report de peste 294.700 de lei (peste 59.200 de euro), iar la categoria a II-a, de 116.100 de lei (peste 23.300 de euro). De asemenea, la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 23.500 de lei.